Doble medalla mundial per a dos ratafies de Lleida

La fàbrica Licors Portet de la Pobla de Segur ha guanyat dos medalles a l’Spirits Selection del Concurs Mundial de Brussel· les. Els licors premiats són la Ratafia dels Raiers Reserva de l’Avi Joan, que va obtenir la Medalla d’Or, i la Ratafia Portet 1883 Reserva 33 Llunes, que ha rebut la Medalla de Plata.

L’empresa va expressar a través de les xarxes socials la seua satisfacció per aquests guardons i va assegurar que els reben com un “reconeixement a l’esforç i passió que posem per conservar la tradició a cada botella de licor, feta a la nostra petita fàbrica de la Pobla”. Així mateix, van destacar que els premis els “omplen d’orgull”.