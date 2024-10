Familiars i amics acomiaden Mayra Gómez Kemp al Tanatori de San Isidro (Madrid): "Era una artista"

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Amics, companys i familiars han acomiadat aquest divendres al tanatori de San Isidro (Madrid) Mayra Gómez Kemp, la mítica presentadora del concurs 'Un, dos, tres’, a la qual han qualificat com "més que una artista".

Entre els assistents, que han començat a arribar a les 17.00 hores, es trobaven rostres coneguts com José Manuel Parada, l’humorista Tony Antonio o la presentadora María Casado. No hi ha hagut una gran afluència, respectant els desitjos de la presentadora, que desitjava un comiat íntim.

Mayra Gómez Kemp va morir diumenge passat a l’edat de 76 anys. Uns dies abans havia tingut un accident domèstic a la seua casa de Mijas (Màlaga), del qual va rebre l’alta mèdica.

Així, el gran amic de la presentadora, José Manuel Parada, ha afirmat que "més que una presentadora era una artista" i ha recordat, en declaracions als mitjans, que "Mayra presentava, cantava i ballava". A més, ha assegurat que "no hi ha ningú que digui que no era bona companya".

La fillastra de Mayra Gómez, Roxana Berco, ha parlat de l’amor que oferia la presentadora, a qui ha qualificat de "molt bonica, generosa, alegre, valenta, creativa, divertida, enginyosa i inventiva", a més de destacar que Mayra ha estat "com una mare" per a ella.

Per la seua part, Yusan Acha, exdirector de '¡Qué tiempo tan feliz!', ha afirmat que recorda amb afecte "les tardes de berenar junts, els consells, el sentit de l’humor i la seua rialla". Acha ha explicat que Mayra era "amiga, companya i algú a qui sempre he admirat" i l’ha definit amb quatre paraules: "Pionera, valenta, mestra i escola".

Al seu torn l’humorista Tony Antonio, amb qui Mayra va treballar en el programa 'Ding-Dong', ha recordat que la presentadora va estar al seu casament. "És una pena perquè tenia una gran vitalitat", ha comentat.

L’expresident de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, Manuel Campo Vidal, ha afegit que la presentadora va ser "una de les persones més simpàtiques" que ha conegut en la seua vida, alhora que ha afirmat que era una persona "amb molt caràcter". El periodista ha recordat també com el 2013, l’Acadèmia li va entregar el Premi Iris a Tota una vida.