Netflix apuja preus a Espanya després de guanyar un 53% més fins al setembre i superar els 282 milions d’abonats

La companyia de producció i distribució de contingut audiovisual en 'streaming' Netflix va registrar un benefici net de 6.843 milions de dòlars (6.310 milions d’euros) en els nou primers mesos de 2024, la qual cosa representa un avenç del 53% respecte del resultat comptabilitzat en el mateix període de l’any anterior, segons va anunciar la multinacional, que des d’aquest divendres ha apujat les tarifes dels seus diferents plans de subscripció a Espanya i Itàlia.

"Estem treballant per millorar la nostra monetització mitjançant el perfeccionament dels nostres plans i preus", va assenyalar la companyia de Los Gatos (EUA) en la presentació dels seus comptes.

"A començaments d’aquest mes, hem augmentat els preus en alguns països d’EMEA (Europa, Pròxim Orient i Àfrica) més Japó i, a partir de demà (per avui), apujarem els preus a Espanya i Itàlia", va anunciar l’empresa.

De tal manera, des d’aquest divendres, Netflix informa ja del nou cost dels diferents plans de subscripció que ofereix a Espanya, amb un preu de 6,99 euros al mes per al pla estàndard amb anuncis i de 13,99 euros mensuals en el cas del pla estàndard sense talls publicitaris, mentre que la tarifa del pla prèmium puja a 19,99 euros al mes.

En la roda de premsa posterior a la publicació dels seus resultats, Gregory K. Peters, coconseller delegat de Netflix, ha subratllat que l’enfocament de l’empresa en matèria de preus no ha canviat i ha defensat que la companyia "ocasionalment demana els membres que paguin una mica més per poder invertir aquest valor en el futur".

"Ho vam fer a Europa a diversos països. Ho vam fer a Escandinàvia. Ho vam fer al Japó. Jo diria que aquests canvis que hem fet han anat bé. Els resultats han estat en línia amb les expectatives", va indicar, assenyalant que ara la companyia ho estava també fent a Espanya i Itàlia.

"Determinarem on i quan creiem que és apropiat demanar-los a aquests membres que paguin una mica més també", va explicar abans de destacar l’oportunitat de monetització a llarg termini sempre que es pugui continuar millorant la varietat i la qualitat de la programació, així com expandir l’oferta a noves àrees, incloent esports com la NFL o els jocs. "Així que, si fem una bona feina allà, creiem que podem continuar mantenint aquest cicle de monetització a llarg termini", va concloure.

Resultats

La plataforma de 'streaming' va tancar el tercer trimestre de l’exercici amb un benefici net de 2.364 milions de dòlars (2.180 milions d’euros), un 41% per sobre dels guanys comptabilitzats entre juliol i setembre de l’any passat, amb un creixement del 15% de la facturació, fins 9.825 milions de dòlars (9.060 milions d’euros).

En concret, els ingressos de Netflix en el tercer trimestres van augmentar un 15,7% als Estats Units i Canadà, fins 4.322 milions de dòlars (3.985 milions d’euros), així com un 16,3% a la regió EMEA, fins 3.133 milions de dòlars (2.889 milions d’euros) i un 8,6% a Llatinoamèrica, amb 1.241 milions de dòlars (1.144 milions d’euros). Del seu costat, els ingressos a Àsia Pacífic van sumar 1.128 milions de dòlars (1.040 milions d’euros), un 19% més.

Així mateix, en el tercer trimestre, la companyia va aconseguir augmentar la seua xifra d’abonats fins els 282,72 milions, amb un creixement de 5,07 milions d’usuaris de pagament respecte del trimestre anterior i de 35,57 milions en un any.

De tal manera, en els nou primers mesos de l’exercici, Netflix va obtenir un benefici net de 6.843 milions de dòlars (6.310 milions d’euros), un 53% més, així com un increment del 15,5% dels ingressos, fins 28.754 milions de dòlars (26.515 milions d’euros).

De cara al quart trimestre de 2024, Netflix confia a assolir una facturació de 10.128 milions de dòlars (9.339 milions d’euros), un 14,7% superior a la del mateix període de 2023, així com augmentar en un 97% el benefici net, fins 1.847 milions de dòlars (1.703 milions d’euros).

"Ens complau haver accelerat el nostre creixement i, a mesura que ens atansem a 2025, esperem oferir un sòlid creixement dels ingressos i els guanys millorant la nostra oferta principal de sèries i pel·lícules i invertint en noves iniciatives de creixement com anuncis i jocs", va destacar l’empresa.

Per a 2025, la companyia espera assolir una xifra d’ingressos d’entre 43.000 i 44.000 milions de dòlars (39.650 i 40.573 milions d’euros), el que representaria un creixement de l’11% al 13% respecte a la previsió d’ingressos per al conjunt de 2024 d’uns 38.900 milions de dòlars (35.870 milions d’euros).