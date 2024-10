La Oreja de Van Gogh: Leire Martínez i Amaia Montero trenquen el seu silenci

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Després del tsunami mediàtic desencadenat arran que La Oreja de Van Gogh anunciés la sortida del grup de Leire Martínez i es desfermessin els rumors sobre la possible tornada d’Amaia Montero, ambdues cantants han trencat a la fi el seu silenci.

Martínez va aparèixer al programa 'Biba Zuek!' de l’ETB, en el qual col·labora habitualment, on, després de donar-li la benvinguda, els presentadors Maddalen Arzallus i Xabier Sukia, l'hi van preguntar per com està vivint tota aquesta situació i l’enrenou creat després del comunicat emès per Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín i Haritz Garde.

"Si digués que estic bé, o que estic malament, es malinterpretaria. No vull quedar-me a casa i és veritat que no vull dir res més sobre això de moment, ja arribarà el moment", es va limitar a assenyalar Leire Martínez que va assegurar que "ara és el moment de tenir calma, pensar les coses i posar-les al seu lloc... ja arribarà. Cada un té els seus propis ritmes".

En altres declaracions a la seua sortida de la seu d’EITB Media de Miramon, des del seu cotxe l’artista va dir que se sentia "una mica sobrepassada i desconcertada amb tots els missatges i tot l’amor que estic rebent". "Estic superagraïda". "És al·lucinant tot el que està passant. De moment no hi ha gaire més a dir, perquè necessito temps per a mi," va insistir.

Amaia Montero: "Tot s’ho inventen"

També va oferir les seues primeres declaracions Amaia Montero, la que va ser vocalista original del grup des de la seua creació el 1996 fins al 2007. "Jo he dit, o algun component del grup ha dit, que jo tornaré a La Oreja? Ni del grup ni de l’altra part. Tot això s'ho inventen, i ja m’està començant a afectar", va afirmar Montero en conversa telefònica a TardeAR, el programa d'Ana Rosa Quintana en Telecinco.

La primera vocalista del grup basc va assegurar que ella és totalment aliena a la sortida de Leire de La Oreja de Van Gogh. "Ara mateix estic molt emprenyada. Per això no dic res, perquè no és cosa meva.. Tot això és una bogeria", va concloure.

"Després de 17 meravellosos anys atapeïts de música i emocions que mai oblidarem, volem anunciar que les trajectòries professionals de Leire i La Oreja de Van Gogh seguiran camins separats", resava el comunicat a través del qual el grup va comunicar la sortida de la cantant i en el que van assenyalar va ser una decisió "dura i difícil" presa després de molt temps de reflexió i "profundes" converses. "No hem aconseguit atansar les nostres diferents maneres de viure el grup", van explicar dilluns passat 14 d’octubre.