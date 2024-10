Plantant cara al càncer de mama

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Dia Mundial del Càncer de Mama que es commemora avui, com tantes altres dates marcades al calendari per reivindicar, lluitar o celebrar efemèrides, continua sent necessari perquè es tracta d’una malaltia que desgraciadament continua sent molt habitual. Així que continuem marcant en rosa el dia 19 d’octubre per recordar que és necessari dedicar molts esforços i potenciar la investigació per aconseguir que aquest tipus de tumors arribin a convertir-se almenys en una malaltia crònica, i, segons les dades oficials, tot sembla indicar que anem per bon camí ja que, segons les dades facilitades per la conselleria de Salut, la supervivència de les pacients de càncer de mama als 5 anys de ser diagnosticades ja arriba al 89,3%.

A Catalunya es van detectar 5.337 tumors mamaris el 2023, la qual cosa va suposar el 28,7% del total dels càncers de diferents tipus detectats en dones. Pel que fa a demarcacions, 293 van ser diagnosticats a Lleida, 3.952 a Barcelona, 566 a Tarragona i 526 a Girona. En relació amb la mortalitat, l’any passat van morir a Catalunya a causa del càncer de mama 1.067 dones, un 15,6 per cent de totes les morts per tumors entre dones. En aquest sentit, Salut va remarcar la importància de la detecció precoç per trobar la malaltia en la fase inicial, quan encara no es nota ni produeix molèsties i quan la possibilitat de curació és més alta, incidint en el fet que les dones d’entre 50 a 69 anys poden participar en el programa de detecció precoç mitjançant el qual es poden sotmetre a una mamografia cada dos anys. L’any passat van ser 510.000 les dones cridades a participar en aquest cribratge i van atendre la invitació 330.000, un 65 per cent del total. El programa detecta anualment uns 1.500 casos de càncer.

Col·laboració lleidatana per a un gran avenç mèdic

Investigadors de l’Hospital Clínic de Barcelona, juntament amb altres experts internacionals, han desenvolupat un nou test denominat TNBC-DX, que permet predir tant els resultats a curt com a llarg termini en pacients amb càncer de mama triple negatiu (TNBC) en fase inicial, un dels més agressius i que afecta especialment joves. El TNBC-DX combina informació sobre un grup específic de gens relacionats amb la resposta immune i el creixement del tumor, a més de tenir en compte la seua mida i si s’ha estès als ganglis. El test, que pot ser clau per personalitzar els tractaments, s’ha desenvolupat analitzant dades de més de 1.200 pacients i s’ha validat en tres estudis amb 500 malaltes que van rebre quimioteràpia. Els resultats del projecte, liderat per Aleix Prat, director d’Institut del Càncer del Clínic, mostren amb precisió quines pacients tindran millor resposta al tractament i quines podran prolongar la seua supervivència. Aquest avenç ha estat possible gràcies a aportacions d’entitats com la lleidatana Beca Marta Santamaria, una iniciativa privada que va nàixer el 2011 per continuar la lluita contra el càncer de mama que va emprendre Marta Santamaria i per retre-li homenatge. Ha col·laborat, per exemple, amb l’IRB Lleida, el Clínic, el doctor Josep Baselga (que va morir el 2021) al VHIO i ha recaptat més de 100.000 € dedicats a la investigació.

La Zona Alta es tenyeix de rosa i taula d’Adima a la plaça Paeria

L’associació de comerciants de la Zona Alta Lleida s’ha sumat un any més, i ja en van 8, a la lluita contra el càncer de mama amb una campanya de sensibilització, amb nombrosos aparadors en els quals el color rosa és protagonista aquesta setmana, tot en benefici de l’Associació contra el Càncer de Lleida. Per avui a les 18.00 hores al Sunka es preveu la presentació del Calendari Solidari, una iniciativa de Llenceria Xabel·la. Per la seua part, l’Associació de Dones Intervingudes de Mama (Adima) ahir va recaptar fons a l’hospital Arnau i durant tot el dia d’avui farà el mateix a la plaça Paeria.