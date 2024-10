La Tronada omple Lleida de música i espectacles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival de la Tronada, organitzat pel Grup Cultural Garrigues, va acabar ahir amb una programació plena de música i espectacles. La plaça Sant Francesc va acollir Màgic Duo i el circ de Sac Espectacles i hi va haver cercaviles amb gegants i capgrossos per tot l’Eix Comercial. A les 17.30 h el concert de Samuel Arderiu a la plaça Sant Joan i a les 18.00 el cant coral tradicional colombià de Voces y Movimientos al pati de l’IEI, i també una plantada simultània de gegants i bestiari festiu als carrers Sant Antoni i Pi i Margall. Va acabar la celebració amb més cercaviles en diferents ubicacions de la ciutat, l’actuació de Karoli l’Home Roda a la plaça de la Catedral a les 19.00 h i el final de festa amb mostra de cants i balls tradicional a les 20.00 del vespre que va tenir lloc a la plaça Sant Joan de la ciutat.