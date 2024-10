Una dona acusa Diddy Combs de violar-la quan tenia 13 anys en presència de "dos famosos"

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova denunciant del raper nord-americà Sean 'Diddy' Combs, que s’enfronta a un centenar de demandes per abusos sexuals, és una dona que assegura que l’any 2000, quan ella tenia només 13 anys, va ser drogada i violada pel cantant en presència de "dos famosos".

Segons els documents judicials revelats en les últimes hores, la denunciant relata que el 7 de setembre de 2000 ella provava de "colar-se a la festa dels premis MTV en el Radio City Hall de Nova York" i es va atansar amb tal finalitat a les limusines en les quals arriben els famosos.

Allà, un xòfer -presumpte empleat del raper- li va dir que ella era "del tipus del que Diddy buscava" i la va convidar a una festa privada del raper en un altre lloc, no sense abans demanar-li de firmar un document de confidencialitat sobre el que allà veuria.

La denunciant, de qui s’ha protegit la identitat, explica que després d’ingerir una beguda una vegada que era en aquesta casa, es va sentir marejada i es va tombar en una habitació buida, on al cap de poc van aparèixer Diddy Combs amb un famós i una famosa que no s’identifiquen. Els dos homes suposadament la van violar per torns mentre la dona mirava.

La dona no ha volgut nomenar a aquests dos "famosos", almenys fins el moment, i només va descriure detalls generals d’aquesta festa, com que en ella circulaven amb profusió la cocaïna i la marihuana.

Després d’aquell incident, la denunciant, avui resident a Alabama, ha assegurat que ha patit durant tota la seua vida "una profunda depressió que afecta cada faceta de la seua vida".

La defensa de Combs, que ha negat repetidament qualsevol episodi d’abús, sigui contra adultes o menors, ha qualificat aquest últim document com un més de "les denúncies oportunistes" contra el cantant, i ha exigit conèixer la identitat de l’acusadora per no haver de "jugar al joc de les endevinalles", segons relata el New York Post.

Combs es troba actualment sota custòdia federal mentre espera un judici per càrrecs de conspiració, crim organitzat, tràfic sexual i transport per exercir la prostitució. El cantant s’ha declarat no culpable de tots els càrrecs.

El judici contra el raper i productor se celebrarà el 5 de maig del 2025 a Nova York i s’espera que duri un mes, encara que la Fiscalia federal va advertir que podria prolongar-se perquè podrien presentar més càrrecs contra l’artista de hip-hop.

Combs va ser arrestat el passat 16 de setembre a Nova York i és a la presó sense dret a fiança des d’aleshores.

El seu cas, atesa la quantitat de víctimes i de celebritats que poden aparèixer com a còmplices, podria explotar com un segon #MeToo -sorgit el 2017 per les denúncies d’assetjament i abús contra el productor cinematogràfic Harvey Weinstein-, en aquest cas concentrat en el món de la música, que completaria així els 'draps bruts’ del primer, que va aconseguir airejar el món del cine.