El raper Sean 'Diddy' Combs, acusat de més de 120 càrrecs per agressió sexual

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Un equip d’advocats ha anunciat que presentarà més de 120 demandes per agressió sexual contra el raper Sean Combs, conegut com Puff Daddy, a partir del proper mes, segons informa 'The Washington post’.

"El secret més gran de la indústria de l’entreteniment, que en realitat no era un secret en absolut, finalment ha estat revelat al món. El mur de silenci ara s’ha trencat", va comentar Tony Buzbee, un dels advocats principals, en una conferència de premsa a Houston, segons el mitjà citat.

Les presumptes víctimes inclouen un nombre aproximadament igual d’homes i dones, les edats de les quals oscil·laven entre els 9 i els 38 anys en el moment dels atacs. Entre les víctimes hi ha menors i les presumptes agressions abasten un període de 20 anys en les dècades de 2000 i 2010, quan Combs era al cim de la seua fama.

Els advocats, segons el diari, van rebre en deu dies més de 3.000 persones que havien presentat acusacions contra Puff Daddy i d’aquests casos en van poder corroborar i considerar creïbles més de 12.

A més d’agressió sexual violenta i abús sexual, els advocats també planegen acusar Combs de facilitar sexe amb una substància controlada, empresonament fals, difusió d’enregistraments de vídeo i abús sexual de menors.

Les suposades agressions van tenir lloc principalment a Nova York, així com a Los Angeles i Miami, va dir Buzbee, que va afegir que van passar en llocs coneguts, hotels i residències privades, incloses festes nadalenques i celebracions pel llançament d’àlbums. També s’al·lega que les agressions van passar en audicions i a les famoses i freqüentades Festes Blanques de Combs, que organitzava regularment a començaments dels anys 2000.

Al contrari, el mitjà americà cita l’advocada de Combs, Erica Wolff, que ha negat les acusacions en una declaració aquest dimarts passat. "Com ha emfatitzat l’equip legal del Sr. Combs, ell no pot abordar cada acusació sense fonament en el que s’ha convertit en un circ mediàtic imprudent. Dit això, el Sr. Combs nega emfàticament i categòricament com a falsa i difamatòria qualsevol afirmació que va abusar sexualment d’algú, inclosos menors", va assenyalar.

El mes de setembre passat, el raper va ser detingut a Nova York sis mesos després que les autoritats nord-americanes investiguessin els seus domicilis a Los Angeles i Miami en el marc d’una investigació per tràfic sexual.

El passat 22 de maig l’exmodel Crystal McKinney va denunciar al raper per una presumpta violació el 2003 quan ella tenia 22 anys, una acusació que se suma a les cinc denúncies interposades per diverses víctimes per violència sexual i abusos.