Edició rècord del Cervisia amb 55.200 consumicions

La cervesa està més de moda que mai i prova d’això és que el Cervisia, la fira que la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll) fa en honor a aquesta beguda, va tancar ahir l’edició número 14 amb una xifra rècord de públic i de 55.200 consumicions, que són aproximadament un 15% més que en l’edició del 2023.

El president de la Facoll, Ferran Perdix, va agrair la tasca dels 80 voluntaris de 30 colles de l’Aplec que fan possible aquesta festa i va destacar que en aquesta edició han apostat pel talent local per als concerts amb fins a un total de vuit grups diferents i per ajudar “a fer família i que la trobada sigui un èxit de participació, bon ambient i civisme”. Per una altra banda, Perdrix també va destacar que en l’edició d’enguany han incorporat un nou sistema de pagament mitjançant braçalets amb què el públic carregava mitjançant el mòbil l’import que volia per pagar cerveses. “Un sistema que ha anat molt bé per agilitzar la logística de les barres”, va dir el president de la Fecoll, que també va destacar que aquest any s’ha presentat el Metabar Fasfest, un dispensador de cervesa creat per uns emprenedors lleidatans.Des de la Fecoll van remarcar que durant els tres dies del Cervisia s’han pogut degustar una trentena de cerveses elaborades o distribuïdes pel grup Mahou-San Miguel.