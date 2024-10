Una experta recomana combinar IA i experiència humana contra la desinformació

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La investigadora Iryna Gurevych ha preconitzat combinar la intel·ligència artificial (IA) amb l’experiència i el coneixement humà per lluitar contra l’amenaça de la desinformació i contribuir a la veracitat. Gurevych, autora d’estudis sobre l’impacte de la desinformació durant la pandèmia de covid-19 i dels riscos que pot comportar les "fal·làcies" per a la salut pública, va fer aquestes observacions en la seua intervenció en la reunió anual de la Conferència Europea d’Intel·ligència Artificial (ECAI) a Santiago de Compostel·la. Professora de la Universitat Tècnica de Darmstadt (Alemanya) encara que originària d’Ucraïna, Gurevyc va advocar per millorar la identificació de les fonts i la contextualització de les imatges per evitar manipulacions interessades susceptibles de generar falòrnies i enganys massius amb repercussions impredictibles.

Va subratllar a títol d’exemple una imatge d’una plaça de Fránkfurt (Alemanya) amb persones tombades a terra presa per a una creació artística i que durant la covid-19 va aparèixer a internet atribuint la mort de diverses persones a la Xina per la pandèmia. Va advertir que encara els models actuals d’IA "tendeixen a considerar correctes alguns arguments basats en representacions errònies de publicacions", inclòs les de caràcter científic. Tanmateix, en els contextos audiovisuals el model GPT elaborat per la firma OpenAI "té un prometedor resultat", en particular en "contextualitzar la desinformació visual" d’imatges.

Gurevych va opinar que el pensament crític dels humans i el seu "coneixement expert" dona millors resultats encara que el de les màquines per detectar la desinformació, però l’IA és capaç de "llegir enormes quantitats d’informació sense cansar-se, per la qual cosa va advocar per una "combinació" dels dos". L’ECAI reuneix aquesta setmana a la capital gallega a centenars d’investigadors de diversos països per analitzar els reptes i perspectives de l’IA. En la inauguració van participar representants de l’Ajuntament de Santiago de Compostel·la, la Xunta i el govern central que van destacar els reptes futurs de l’IA.

El delegat del govern español a Galícia, Pedro Blanco, va subratllar a propòsit d’aquesta conferència, que l’Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial (Aesia) tindrà la seua seu precisament a A Coruña i va opinar que aquest àmbit comportarà una "revolució tecnològica". La reunió de l’ECAI, que se celebra fins dijous a la capital gallega sota el lema "Celebrant el passat. Inspirant el futur", compta amb el suport de diversos centres d’investigació vinculats a la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC). Entre els seus patrocinadors figuren multinacionals nord-americanes i xineses aspirants a captar investigadors europeus per establir aplicacions pragmàtiques per als ciutadans i ambiciosos negocis.