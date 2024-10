Sis de cada 10 supervivents o pacients amb càncer creuen que falta suport en la reintegració laboral

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea assenyala en un estudi publicat aquest dilluns que un 58% dels supervivents o pacients oncològics opina que un dels reptes a l’hora de romandre o incorporar-se a la feina és la manca de suport a la reintegració laboral. L’informe explica que entre els principals obstacles que han d’afrontar les persones supervivents o en tractament a l’hora de reinserir-se al món laboral, hi ha la poca flexibilitat en el procés de reincorporació. A més a més, es suma que les dificultats econòmiques de la persona poden provocar una reincorporació prematura. També destaca que els marcs legislatius no són prou sòlids com per igualar les condicions i necessitats dels pacients o supervivents.

Aquesta reincorporació, explica l’estudi, suposa un repte sobretot en situacions que no es permet o no són possibles les modalitats de treball flexibles, per exemple, el teletreball. També es planteja la reincorporació flexible com un benefici entre el treballador que es troba en aquesta situació i l’empresa, on pot “suposar un estímul addicional” per la recuperació.

Davant les necessitats individualitzades a les que planteja ajustar cada cas, la CE subratlla la necessitat de crear polítiques “més eficaces i adaptades”, tant per cobrir les necessitats i drets dels pacients i supervivents a la malaltia com per evitar dependre d’organitzacions externes.

En el cas d’Espanya, sindicats i patronal estan en negociacions després que la ministra Elma Saiz plantegés baixes "flexibles". Fa una setmana, el secretari d’Estat i Seguretat Social i Pensions, Borja Suárez, va plantejar la proposta de “reincorporació gradual” de persones amb incapacitat temporal als llocs de treball, extrem que els sindicats rebutgen.

L’estigma sobre els treballadors

Al mateix temps, un 67% dels enquestats afirma que l’estigma i les idees errònies sobre les malalties oncològiques són una de les causes de la discriminació que poden patir els pacients i supervivents al lloc de treball.

Al seu torn, la comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides, ha assegurat que s’ha “d’acabar amb l’estigma que pot afectar les persones que tenen aquesta malaltia” i ha volgut encoratjar ambdues parts a establir un diàleg per “convertir els reptes actuals en oportunitats de futur” , ja que l’estudi apunta que el desconeixement per part del lloc de treball se suma a les dificultats de la reincorporació.

La publicació és un dels principals resultats del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer que està orientat a facilitar que els pacients oncològics o les persones que han superat un càncer puguin continuar treballant.