Les tres diòcesis lleidatanes van recaptar l'any passat 14,4 milions d'euros, un 3,86% més

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim 10 de novembre se celebra el Dia de l’Església Diocesana i la Col·lecta, moment en què els bisbats fan balanç de l’activitat econòmica i assistencial que s’ha portat a terme l’últim any en un exercici de transparència. Segons els informes publicats a la revista Nuestra Iglesia, les diòcesis de Lleida, Urgell i Solsona van ingressar de forma conjunta el 2023 més de 14,4 milions d’euros, la qual cosa implica un augment del 3,86% respecte al 2022. Una lleugera pujada d’ingressos que es deu a l’increment registrat a les arques dels bisbats de Lleida i Urgell, mentre que s’ha registrat un descens al de Solsona. Respecte a l’origen dels ingressos, les xifres mostren que han augmentat aquelles que s’assignen a l’Església amb la casella a la Renda, que suposa el 39,4% del total, gairebé tres punts més que el 2022. En canvi, les aportacions voluntàries que fan els fidels, com en les col·lectes, i que suposen el 21,6% dels ingressos, han baixat lleugerament en un any.

La diòcesi d’Urgell continua sent la que va comptabilitzar més ingressos el 2023, amb 6,1 milions d’euros, un 8,76% més respecte a un any abans. És la que més aportacions dels fidels registra i en el cas de la Renda, suposa el 35% dels ingressos. La segueix la de Solsona, amb més de 4,3 milions d’euros, l’única que va registrar l’any passat un descens dels ingressos del 6,17%. És el bisbat lleidatà amb més percentatge d’ingressos que provenen del patrimoni, amb el 22,6%, com arrendaments d’immobles o activitats econòmiques.

D’altra banda, la diòcesi de Lleida va ingressar l’any passat una mica més de 4 milions d’euros, cosa que suposa un augment del 8,9% després de diversos exercicis de descensos. Aquest últim és el bisbat on un percentatge d’ingressos més alt procedeix de la casella de la Renda, amb el 47,9%.Quant a les despeses, van destinar 4,6 milions en retribucions del clergat i del personal laic, amb un increment del 18%. La conservació del patrimoni i les despeses de funcionament s’emporten un bon pessic de les arques eclesiàstiques, amb prop del 36% al d’Urgell, més del 31% al de Lleida i del 28% al de Solsona. Així mateix, les tres diòcesis van tancar l’exercici amb estalvis.

Segons les dades, els tres bisbats lleidatans van registrar un descens del 20,5% en el nombre de celebracions. Així, els matrimonis per l’Església van baixar un 8%, amb 279, mentre que hi va haver 1.051 batejos, la qual cosa suposa un 24,7% menys respecte al 2022. Quant a les comunions, els tres en van celebrar 915, amb una caiguda del 33,2%. Només van augmentar les confirmacions, amb un 5,6% més, fins a un total de 790.

Ateses més de 14.200 persones contra la pobresa

Les diòcesis lleidatanes van atendre l’any passat més de 14.200 persones en centres i programes per mitigar la situació de pobresa. Concretament, la de Lleida va comptar amb 30 centres en els quals es van atendre 6.555 persones; la d’Urgell, 16 centres, amb 3.755 beneficiaris, i la de Solsona, amb 20 programes contra la pobresa, dels quals es van beneficiar 3.972 persones. Així mateix, els bisbats porten a terme diferents laborals assistencials, com l’atenció de la tercera edat, malalts crònics i persones amb discapacitat.També s’inclou el balanç de les activitats que van fer els voluntaris de Càritas, amb més de 900 voluntaris i prop de 14.000 usuaris. Quant al clergat, la diòcesi de Lleida tenia 90 sacerdots, 89 religioses i religiosos i 122 catequistes. Al bisbat d’Urgell, hi ha 70 sacerdots, 98 religiosos i 210 catequistes; i el de Solsona compta amb 61 clergues, 80 religiosos i 96 catequistes. Només aquests dos últims comptaven amb seminaristes, amb 4 i 3, respectivament, i cap en el cas del de Lleida.