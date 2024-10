Un de cada quatre casos de disfunció erèctil està provocat pel consum de fàrmacs

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Un 25% dels casos de disfunció erèctil estan provocats pel consum de fàrmacs, segons la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Diversos estudis han confirmat que pacients que segueixen tractaments per a malalties com la hipertensió, la depressió o l'esquizofrènia sovint abandonen la medicació pels efectes adversos sobre la seva funció sexual. Altres factors com l'edat, el consum de tabac, alcohol i drogues poden afectar significativament la salut sexual. En les dones, la disminució de la libido és la principal disfunció sexual observada. La CAMFiC ha afirmat que entre els antidepressius, els que tenen propietats serotonèrgiques són els que causen més disfuncions sexuals, afectant tant homes com dones.

Els fàrmacs poden afectar la funció sexual a través de diferents mecanismes. Els que redueixen la libido actuen majoritàriament a nivell central, mentre que altres, com els que interfereixen amb el sistema autònom, poden causar problemes erèctils o en l'ejaculació i l'orgasme. A més, medicaments que afecten les hormones, com l'antiestrògen tamoxifè, poden influir en la resposta sexual de les dones.

Els antihipertensius, com els betabloquejants, tenen efectes adversos lleus en la funció sexual, mentre que altres com els inhibidors de la fosfodiesterasa tipus 5 milloren les ereccions en el 70% dels homes amb hipertensió.

La metgessa i membre de CAMFiC, Luz Vázquez Canales, ha afirmat que són pocs els estudis aleatoritzats i controlats amb placebo que investiguen específicament els efectes dels medicaments sobre la funció sexual i la majoria de dades provenen d'informes postcomercialització.

Canales ha recordat que és essencial que els pacients siguin informats dels possibles efectes adversos dels fàrmacs sobre la seva vida sexual abans d'iniciar el tractament. D'altra banda, estratègies com reduir dosis, canviar de medicaments o, en alguns casos, combinar tractaments específics per la disfunció erèctil poden ajudar a gestionar aquestes disfuncions.

La doctora ha defensat que és important proporcionar una atenció "més integral i informada" als pacients, per tal de garantir l'adherència als tractaments sense comprometre la seva qualitat de vida.