Tom Holland protagonitzarà el nou projecte de Christopher Nolan juntament amb Matt Damon

Encara que de moment els detalls que es coneixen de la nova pel·lícula de Christopher Nolan són pocs i arriben amb comptagotes, només uns dies després de la confirmació que Matt Damon protagonitzarà el film, s’ha revelat el fitxatge de Tom Holland, també en un paper principal. La cinta, que de moment no té títol oficial, arribarà als cines el 17 de juliol de 2026.

La pel·lícula s’està gestant a Universal, estudi amb què el cineasta britànic torna a col·laborar després de l’èxit d’Oppenheimer, film que en la passada edició dels Oscar va aconseguir set premis, incloent el de millor pel·lícula i millor direcció i en el qual Damon va encarnar Leslie Groves, l’alt comandament de l’exèrcit nord-americà a càrrec del Projecte Manhattan.

Ni el director ni la companyia no han ofert comentaris sobre la trama del nou film, però tal com recull The Hollywood Reporter, les fonts apunten que no s’ambientarà en el present i, segons va informar Variety, és possible que suposi la tornada del realitzador a un dels seus gèneres preferits, el cine d’espies. També se sap que no serà el remake de la sèrie britànica de 1967 El presoner, com s'havia especulat.

A part del seu paper a Oppenheimer, Damon també va aparèixer breument a Interstellar, com el doctor i astronauta Hugh Mann, per la qual cosa aquesta seria la seua tercera col·laboració amb Nolan. En canvi, el fitxatge de Holland suposa la primera vegada que l’intèrpret treballarà amb l’oscaritzat cineasta.

D’altra banda, l’actor que dona vida a Spider-Man a l'Univers Cinematogràfic Marvel té pendent rodar la quarta entrega de l’heroi aràcnid, el guió del qual ja ha llegit, per la qual cosa haurà de compaginar els dos projectes el 2025. A més, és d’esperar que l’intèrpret tingui un important paper a Vengadores: Doomsday, que arribarà als cines l’1 de maig de 2026.