La DGT ultima la norma que castigarà qui avisi en xarxes de controls d’alcohol

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ultima el text que endurirà el càstig per a qui avisi a través de xarxes socials o en xats d’aplicacions de missatgeria al mòbil de l’existència de controls d’alcohol i drogues a les carreteres.

"El text hi és, el tenim i prohibirem la informació dels controls d’alcoholèmia", ha apuntat el director de la DGT, Pere Navarro, durant la clausura del IX Fòrum Contra la Violència Viari, organitzat per Stop Accidentes i que en aquesta edició ha tingut com a tema central el paper dels mitjans de comunicació i el tractament dels sinistres viaris.

Ja al juny el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va avançar la intenció de l’Executiu de perseguir penalment aquestes pràctiques il·legals en què alguns ciutadans incorren en advertir per xarxes o en aplicacions de missatgeria com WhatsApp i Telegram d’aquests controls.

Para Pere Navarro, aquestes alertes són "un disbarat" i "no tenen cap sentit", ja que suposen que un conductor begut pugui eludir un control i provocar un sinistre en una altra via.

"No li veig sentit a la figura d’aquest espavilat", ha defensat el màxim responsable de la DGT, que ha deixat clar que la norma està dissenyada i pendent de veure com s’encaixa jurídicament.

Després d’escoltar diversos periodistes especialitzats en seguretat viària reclamar "més titulars", Navarro ha reconegut que el debat mediàtic afavoreix la conscienciació, fins el punt de què des que es va anunciar que es baixarà la taxa màxima d’alcohol al volant al 0,2 grams per litre en sang ha baixat la sinistralitat.

"Fa 15 dies que estan baixant els sinistres en comparació amb l’any anterior", ha assegurat el director que, no obstant, ha advertit que molts pensen que la rebaixa ja està aprovada.

I ha fet broma: "Els temps de l’administració i de les normes no tenen res a veure amb els dels mitjans de comunicació. Una ordre ministerial són 6 mesos, un reial decret, un any i una llei ja que depèn de l’interès".

Navarro també ha recalcat que un dels reptes i "assignatura pendent" és disminuir a les grans ciutats els cotxes, ocupats únicament pel conductor en el 85% dels casos a primeres hores del dia.

"No ens ho podem permetre. És ineficient, veurem si som capaços de compartir perquè si aconseguim dos persones a cada vehicle, tindrem també la meitat de vehicles, la meitat de consum i la meitat d’emissions", ha apostat.