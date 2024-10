El museu on es pot veure el niu de dinosaure més gran d’Europa, trobat a Lleida

Publicat per marta planes Verificat per Creat: Actualitzat:

El museu que exposa el niu de dinosaure més gran d’Europa s’ha convertit en un destí clau per als amants de la paleontologia. Ubicat a la comarca de l'Alt Urgell, a Coll de Nargó, Lleida, el Museu Dinosfera ofereix una experiència interactiva i educativa per descobrir com es reproduïen aquests gegants que van habitar la Terra fa més de 66 milions d’anys.

Un viatge interactiu al passat



L’exposició de Dinosfera s’organitza en nou àmbits temàtics, on els visitants poden explorar la història dels dinosaures a través de fòssils reals, rèpliques, reconstruccions, jocs interactius i recursos audiovisuals. Els dos primers àmbits recreen els paisatges del Pirineu durant l’era dels dinosaures i destaquen els principals jaciments de la regió.

El tercer àmbit se centra a l’ou amniota, clau en l’adaptació dels dinosaures enmig terrestre. Posteriorment, el quart àmbit explora els ous de dinosaure de tot el món, per després centrar-se en el Pirineu català, amb èmfasi en el jaciment de Pinyes a Coll de Nargó. Aquí es va descobrir el niu de dinosaure més gran d’Europa, una troballa de rellevància mundial per la seua conservació i per ser la posta més completa d’ous de sauròpode de fa uns 70 milions d’anys.

El cinquè àmbit està dedicat a aquest niu excepcional, explicant en detall el procés d’excavació, restauració i estudi d’aquest fòssil. A més, els visitants poden participar en un joc interactiu que els permet simular el treball d’un paleontòleg en el descobriment i preparació de fòssils.

Els àmbits 6 i 7 presenten les investigacions científiques actuals i els futurs estudis que permetran continuar ampliant el coneixement sobre aquests antics rèptils. El museu es manté en constant actualització, a mesura que sorgeixen nous descobriments. En l’àmbit 8, l’exposició mostra com els mamífers van dominar la Terra després de l’extinció dels dinosaures fa 66 milions d’anys, amb una selecció de fòssils del Miocè donats per la família Duró.

Part de la xarxa "Dinosaures del Pirineu"



Dinosfera forma part de la xarxa "Dinosaures del Pirineu", una sèrie de museus i centres d’interpretació que ofereixen un recorregut integral pel passat prehistòric de la regió. Cada un d’aquests punts revela un fragment de la història dels dinosaures a la zona, creant un museu vivent repartit pel territori.

Més enllà dels dinosaures



Visitar aquesta zona del Pirineu no només ofereix un viatge al passat, sinó també l’oportunitat de disfrutar del present amb paisatges impressionants, rica gastronomia i història, i la càlida hospitalitat dels seus habitants. Dinosfera és una visita obligada per a tots aquells que desitgin submergir-se en el fascinant món dels dinosaures i descobrir la història de la vida a la Terra.

Ja sigui un apassionat de la paleontologia, un curiós de la ciència o simplement un viatger a la recerca d’experiències memorables, Dinosfera és una visita obligada. Descobrir el niu de dinosaure més gran d’Europa i submergir-se en la història de la vida a la Terra és una aventura que no et pots perdre.