Nous canvis a la TDT: el que necessitaràs per veure la tele el 2025

A partir de 2025, Espanya afrontarà una nova apagada digital de la TDT que permetrà l’arribada de diversos canals en 4K Ultra Alta Definició (UHD). Segons el Ministeri per a la Transformació Digital, aquest canvi busca adaptar el senyal televisiu al nou estàndard de qualitat, oferint una experiència de visualització millorada. Tot i que encara no s’ha detallat una data exacta, s’espera que aquest procés comenci a començaments de l’any que ve.

Aquesta nova apagada segueix el que es va dur a terme el febrer de 2024, quan es va eliminar l’emissió d’aquells canals que no assolien la qualitat HD (Alta Definició) amb una resolució mínima de 720p. En aquell moment, els canals que emetien en qualitat estàndard (SD) van desaparèixer, i es va exigir que totes les televisions admetessin almenys resolucions en HD.

Ara, vuit mesos després, el govern espanyol pretén fer un salt més gran en la qualitat televisiva, migrant el senyal cap a l’estàndard DVB-T2 per transmetre continguts en 4K UHD. Entre les cadenes que ja emeten en aquest format hi ha Televisión Española (TVE), que des de febrer ofereix en UHD el seu canal La 1, encara que molts televisors no estan encara preparats per rebre aquest senyal.

Què es necessita per adaptar-se a la nova apagada?

Per a disfrutar d’aquesta millora en la qualitat d’emissió, els usuaris necessitaran un televisor compatible amb DVB-T2. Si el teu televisor és relativament nou, probablement ja estigui adaptat al nou estàndard. No obstant, si el teu dispositiu és més antic, és recomanable revisar les especificacions tècniques per comprovar si pot rebre el senyal DVB-T2. En cas que no sigui compatible, la solució més econòmica serà adquirir un descodificador per continuar gaudint de la televisió.

El Pla Nacional del govern estableix que a partir de 2025, tots els televisors de més de 40 polzades venuts a Espanya hauran de ser compatibles amb DVB-T2, independentment de la seua resolució.

Aquest canvi permetrà que cadenes com Mediaset, Atresmedia i Televisión Española (TVE) ofereixin contingut en 4K als seus principals canals, tot i que encara no s’ha fet oficial. La intenció del govern és que cada vegada més canals adoptin aquest format, oferint als espectadors una experiència de visualització molt més nítida i detallada.

Quan serà l’apagada de la TDT?

S’espera que aquest procés comenci el 2025 i es dugui a terme en dos fases:

Primera fase: S’implementarà el DVB-T2 i s’afegiran quatre canals en 4K UHD. També es canviarà el contenidor RGE2 per adaptar-lo a aquesta nova tecnologia.

Segona fase: L’apagada definitiva es produirà quan el 95% dels receptors de TDT siguin compatibles amb DVB-T2 i el 90% dels televisors puguin rebre emissions en 4K.

Amb l’arribada de la Ultra Alta Definició, Espanya s’encamina cap a un futur televisiu en què la qualitat d’imatge serà més important que mai, oferint als espectadors una experiència immersiva com mai abans.