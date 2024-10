Tallada de cabells contra el càncer de mama

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els lleidatans van tornar a mostrar ahir la seua cara més solidària. Desenes de persones de totes les edats van participar en una jornada de tallada de cabells en benefici de l’Associació contra el Càncer de Lleida. La iniciativa, que es va celebrar a la plaça de la Llotja, va estar organitzada per la clínica Vithas Lleida en el marc del Dia Mundial contra el Càncer de Mama i va comptar amb la col·laboració de les alumnes i professores del cicle formatiu en Perruqueria de l’institut Torre Vicens. “No ens esperàvem que hi hagués tanta gent que es bolqués en la iniciativa i estem molt contentes. Des que hem començat la jornada les alumnes del Torre Vicens no han parat de tallar cabells”, van explicar Cristina Aige, supervisora de quiròfan de l’hospital Vithas Lleida, i Alba González, directora d’Administració i Serveis Generals d’aquesta clínica lleidatana, que van destacar la importància d’aquest tipus d’iniciatives de sensibilització. Durant dos hores, les tisores de les perruqueres no van parar de tallar. Així ho van assegurar també Imma Aresté i Maite Vall-llebrera, professores d’imatge personal del Torre Vicens, que van apuntar que “aquestes iniciatives són molt enriquidores per als alumnes, que la majoria de vegades practiquen amb maniquins o familiars. Els ajuda a perdre la vergonya, sense explicar el valor afegit que suposa col·laborar en una acció solidària.”

A més de participar en diverses tallades de cabells solidàries, van explicar que des de fa sis cursos col·laboren amb l’Associació contra el Càncer de Lleida oferint assessorament capil·lar a les pacients que s’han sotmès a quimioteràpia. “L’associació té un banc de perruques i nosaltres ajudem les pacients a trobar la que millor s’hi ajusta. També oferim assessories de complements capil·lars mitjançant les quals, entre altres coses, ensenyem a col·locar els mocadors”, van explicar.

Carpa informativa contra el càncer

Vithas Lleida ha instal·lat una carpa informativa durant tota la setmana en la qual es distribueix material sobre la prevenció del càncer de mama. Amb aquesta acció es busca recordar la importància de les revisions periòdiques i de la detecció precoç, fonamentals en la lluita contra aquesta malaltia que causa 6.000 morts anuals a Espanya.