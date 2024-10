Un estudi vincula l’exposició al químic bisfenol amb una reducció de la qualitat del semen

Els bisfenols s’utilitzen en la fabricació de plàstics i resines epòxiques, per la qual cosa són presents en productes com envasos d’aliments, botelles de plàstics i llaunes.Unsplash

Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) de Tarragona ha vinculat l’exposició als compostos químics bisfenols amb una reducció de la qualitat del semen.

La investigació, publicada en 'Environmental Research', ha analitzat la relació entre els nivells dels bisfenols A (BPA), S (BPS) i F (BPF) en orina i diversos paràmetres de qualitat del semen en 195 homes espanyols en edat reproductiva i sense antecedents d’infertilitat.

A més, aquest treball forma part de l’estudi Led-Fertyl ('Lifestyle and Environmental Determinants of Fertility'), que pretén ampliar-se amb dades sobre l’exposició a bisfenols i la qualitat espermàtica de voluntaris d’altres països europeus.

DISRUPTORS HORMONALS

Els compostos BPA, BPS i BPF són disruptors hormonals perquè tenen la capacitat d’alterar la funció del sistema endocrí i s’utilitzen en la fabricació de plàstics i resines epòxiques, de manera que són presents en productes com envasos d’aliments, botelles de plàstics i llaunes.

Per aquesta raó, l’exposició als bisfenols prové "principalment" del consum d’aliments o begudes contaminades pels envasos que contenen aquests compostos.

Els investigadors han comprovat una associació "significativa" entre els nivells de bisfenols en orina i la vitalitat espermàtica dels participants, de manera que amb un nivell de bisfenols més elevat hi hauria menor vitalitat espermàtica.

Sobreexposició al BPA

Han advertit també que tots els participants van superar els límits d’ingesta diària tolerable (TDI) establerts per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (Efsa) per al BPA, per la qual cosa conclouen que hi ha una exposició "generalitzada" a aquests disruptors endocrins per sobre dels nivells segurs.

La investigadora María Ángeles Martínez ha afirmat que els resultats subratllen la necessitat "urgent" de revisar la seguretat dels bisfenols i el seu impacte en la salut reproductiva masculina.

L’estudi també ha comptat amb la participació d’investigadors de l’Àrea de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (Ciberobn).