Un jutjat de Marbella admet a tràmit una demanda de Bárbara Rey contra el seu fill

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jutjat de Marbella ha admès a tràmit una demanda presentada per l’actriu Bárbara Rey contra el seu fill Ángel Cristo Jr. per un delicte contra el dret a l’honor després que faci mesos que l’acusa de certes vivències quan era petit i d’haver "fet" xantatge a la Casa Reial.

L’artista ha acusat el seu primogènit de robatori de documents, diapositives i rodets en els quals apareix junt el rei Joan Carles o la seua exparella, l’esportista Frank Francés.

Fonts judicials han indicat a EFE que l’actriu va presentar la demanda contra el seu fill per un delicte contra el dret a l’honor i ara el Jutjat de Primera Instància número 4 de Marbella l’ha admès a tràmit.

En la demanda, que consta de gairebé dos-cents folis, també acusa el fill d’injúries i calúmnies, intromissió en la intimitat, faltar a l’honor i revelació de secrets, segons han confirmat a EFE fonts properes a la demandant.

El mes passat la revista neerlandesa Privé va publicar unes fotografies privades del rei Joan Carles amb l’actriu Bárbara Rey, filtrades pel fill d’aquesta, Ángel Cristo Jr., qui assegurava en una entrevista que va ser ella que va prendre les instantànies en secret quan tenia 13 anys, el 1994, a petició de la seua mare. Les fotografies mostren l’emèrit i Bárbara Rey en una terrassa, mentre intercanvien petons i abraçades.

Segons explicava Privé, que pertany al diari De Telegraaf, el fill de l’actriu "mostra com la seua mare va utilitzar la relació amb l’exmonarca per estabilitzar la seua situació financera" i "va utilitzar fotos comprometedores per fer xantatge al rei i obtenir ajut econòmic".