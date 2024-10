La lluita contra el porno centrarà el 25N a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega i el consell comarcal de l’Urgell centraran els actes del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones (25N) a conscienciar sobre els perills del consum de la pornografia entre els adolescents amb una campanya que porta per lema La pornografia crea falses expectatives.La regidora de Feminismes, Alba Castellana, va afirmar que “l’accés precoç i fàcil a la pornografia entre els nostres nens i adolescents és una preocupació creixent” i va destacar que “està comprovat que el primer accés a aquest tipus de material se situa al voltant dels 8 anys”.

L’ajuntament i el consell s’han unit aquest any a la campanya del 25N per arribar a més població amb un ampli programa d’activitats i accions que pretenen prevenir l’accés de la pornografia als menors i oferir eines i recomanacions a les famílies, així com sensibilitzar sobre l’impacte negatiu de la pornografia i el seu paper en la perpetuació de conductes violentes. Entre les accions previstes, avui Tàrrega acollirà el segon congrés La cara oculta del porno, amb experts com José Luis García, Ismael López i Pamela Palenciano. També hi haurà xarrades i mostres com la que es pot veure fins al 25 de novembre a la plaça Major i en diferents comerços de Tàrrega, i es projectaran vídeos a les xarxes.