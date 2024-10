A les 3.00 h. de la pròxima matinada els rellotges s’endarreriran una hora per entrar en l’horari d’hivern

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’horari de tardor-hivern entrarà en vigor la pròxima matinada: quan les manetes del rellotge marquin les 3.00 hores peninsulars seran de nou les 2.00, amb la qual cosa a partir de llavors un es despertarà més aviat però també hi haurà menys llum solar a la tarda ja que fosquejarà abans. Aquesta pràctica, la de retardar l’hora, es repeteix cada any l’últim cap de setmana d’octubre amb l’objectiu d’estalviar energia i aprofitar millor la llum natural. La jornada dominical de demà serà per tant una hora més llarga del normal, que permetrà dormir una mica més de l’habitual, ja que tindrà 25 hores.

El 2019 la Unió Europea va acordar posar fi a aquesta pràctica però la intenció no s’ha materialitzat encara i de moment segueix endavant el canvi horari dos vegades a l’any. Segons el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’última data de canvi d’horari a la tardor que assigna Espanya és per al 25 d’octubre del 2026. L’estalvi energètic ha estat el propòsit principal d’aquesta mesura, que tanmateix per a molts experts hauria de passar al calaix dels records, atesos els avenços de la nova era de la tecnologia i l’enorme abast de la il·luminació de baix consum