Lingüistes i analistes polítics debaten sobre el futur del català

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, va pronunciar ahir la conferència inaugural de la Jornada del Catalanisme al segle XXI, organitzada per la plataforma Acció Catalana, en col·laboració amb Nació Digital, i que es va celebrar a l’Orfeó Lleidatà. En la seua intervenció, el conseller va apostar per repensar algunes estratègies per incrementar l’ús del català a Catalunya, augmentant el coneixement social de la llengua, revisant el model d’ensenyament per a adults i fent que aquest idioma sigui après també en el món laboral, segons va publicar Nació Digital. Va instar també a incidir en el valor de la llengua catalana com a integradora de les persones estrangeres que arriben a Catalunya. Durant la jornada hi va haver també una taula redona amb la participació de l’editora Carme Vidal, la filòloga Marina Massaguer, l’empresari Oriol Soler i el director de l’IEI, Andreu Vázquez.

Els ponents van debatre sobre la falta d’estructures culturals per rellançar el català a nivell social i l’aplicació de la immersió lingüística. En la segona taula redona, els politòlegs Pablo Simón, Jordi Muñoz i Mariona Lladonosa, així com l’escriptor i periodista Francesc Canosa, van debatre sobre les claus del nou cicle polític iniciat amb Salvador Illa al capdavant de la Generalitat. El doctor en Filologia, escriptor i exalcalde Miquel Pueyo va clausurar la jornada.