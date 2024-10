Se salva al quedar atrapat amb el tractor al riu Segre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va salvar miraculosament la vida ahir a la tarda al quedar atrapat amb el seu tractor al riu Segre a Prats i Sansor, a la Cerdanya lleidatana. Va ocórrer a les 17.48 hores quan els Bombers de la Generalitat van ser alertats que un tractorista havia quedat atrapat dins de l’aigua davant de l’augment de cabal i al bolcar lateralment el vehicle, que va quedar enfonsat parcialment. L’home es va subjectar a una roda, va estar a punt de ser arrossegat pel corrent i va haver de ser rescatat amb una maniobra de gruatge. Els Bombers hi van acudir amb quatre dotacions terrestres i un helicòpter amb els GRAE i un metge. El Sistema d’Emergències Mèdiques va activar diverses ambulàncies. L’home va ser evacuat a l’hospital de la Cerdanya, a Puigcerdà. Presentava hipotèrmia encara que no es temia per la seua vida.

A la Seu d’Urgell van caure 50,3 litres entre divendres i ahir a Organyà, 50,2, cosa que va provocar un augment del cabal del Segre.

El despreniment parcial del mur provocat per les pluges d’ahir a Guissona. - SEGRE

Les fortes pluges van provocar ahir també el despreniment parcial d’un mur al carrer del Tint de Guissona, al costat del parc arqueològic de la ciutat romana de Iesso. També va caure un fanal, que va quedar suspès entre cables de llum, per la qual cosa tècnics de l’ajuntament van desconnectar el corrent mentre que els Bombers van senyalitzar el carrer. Just allà s’havien dut a terme recentment excavacions arqueològiques i estan previstes les obres del nou museu del parc. Ramon Sala, edil d’Urbanisme, va dir que no hi va haver afectats pel tall de llum i passat l’episodi de pluges es valorarà l’estabilitat del carrer. En total, els Bombers van atendre 18 incidències a Ponent. Així mateix, les precipitacions de dimarts passat van danyar camps de cultiu i camins rurals a Altet, a Tàrrega.

