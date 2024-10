Aprèn a identificar bolets amb aquesta exposició de més de 220 espècies a Lleida

Publicat per acn/redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de Lleida ha inaugurat aquest dilluns la 34a edició de l’Exposició de bolets de tardor de les Terres de Lleida, que es podrà visitar fins dimecres. Amb més de 220 espècies de bolets exposades, aquesta mostra es consolida com una de les més importants dels darrers anys, gràcies a una temporada especialment productiva. L'exposició ofereix als visitants l'oportunitat d'aprendre a identificar bolets i conèixer millor les espècies que es poden trobar als boscos lleidatans. En aquest sentit, l'activitat esdevé una eina didàctica clau per als amants de la micologia i els curiosos que vulguin endinsar-se en aquest món.

Segons el director de l'IEI, Andreu Vàzquez, la mostra atrau tant aficionats a la micologia com novells interessats en aquest món. A més, aquest any destaca la incorporació de escoles que aprofiten l'exposició com a eina educativa. "Catalunya té una gran tradició boletaire, i és essencial transmetre aquest coneixement a les noves generacions", explica Vàzquez.

Els bolets exposats provenen de comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Segrià i la Vall d'Aran, gràcies a la tasca de la Secció de Micologia de l'IEI. Un dels seus membres, Miquel Terés, ha subratllat que l'objectiu de l'exposició és divulgar la riquesa natural dels nostres boscos. No obstant això, Terés ha alertat sobre l'impacte negatiu de la presència massiva de persones als boscos, que sovint provoca danys a la natura.

Per subratllar aquesta problemàtica, una de les taules de l'exposició inclou una mostra inusual: deixalles trobades durant les jornades de recol·lecció de bolets, com llaunes, ampolles de plàstic i restes de metall, que serveixen per conscienciar els visitants sobre la importància de preservar els espais naturals.

Aquesta exposició esdevé una cita imprescindible per als amants de la natura i la micologia, ja que ofereix una gran oportunitat d'aprenentatge per a tothom que vulgui aprofundir en el fascinant món dels bolets.