Els propietaris d'habitatges han d'estar alerta sobre les seves obligacions tributàries en vendre un immoble

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Atenció, propietaris. L'Agència Tributària (AEAT) ha emès un important comunicat sobre les obligacions fiscals en vendre un habitatge. Fins ara, els majors de 65 anys i les persones en situació de dependència quedaven exempts de pagar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), però ara hi ha novetats rellevants per a tothom.

Segons l'AEAT, en finalitzar el procés de venda d'un immoble, ja sigui casa o pis, els venedors han d'abonar 3 impostos: l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), que es divideix proporcionalment entre comprador i venedor segons el temps de propietat; la plusvàlua municipal, a pagar en 30 dies hàbils després de la venda; i l'IRPF, informant de possibles guanys patrimonials en la pròxima declaració de la renda. Però tranquils, que hi ha excepcions!

A més dels majors de 65 anys i dependents, també queden exempts de pagar l'IRPF aquells que reinverteixin els diners de la venda en la compra d'un altre habitatge habitual en un termini de 2 anys abans o després de l'operació, sempre que hagin residit un mínim de 3 anys en l'immoble venut. I si no s'han obtingut guanys patrimonials, no caldrà ni declarar-ho. Altres vies per evitar l'IRPF són la dació en pagament, mostrant insolvència i manca d'altres béns, o la reinversió manifestant-ne la voluntat i complint els requisits.

Com declarar la venda de l'habitatge habitual

Per facilitar els tràmits, l'AEAT ha aclarit a la seva web com funciona la reinversió en habitatge habitual: "En cas que l'import de la reinversió sigui inferior al total obtingut en l'alienació, només s'exclourà del gravamen la part proporcional del guany patrimonial que correspongui a la quantitat revertida". Així que ull amb les quantitats!

A l'hora de fer la declaració de la renda, és crucial fixar-se en les caselles corresponents. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el 2022 cal incloure la referència cadastral a la casella 1626 si hi ha activitats econòmiques vinculades als domicilis transmesos.

Consells per minimitzar l'impacte fiscal

Per reduir la factura fiscal en vendre un habitatge, els experts recomanen:

Conservar factures de millores i reformes fetes a l'immoble per compensar els guanys.

Ajustar el valor de venda a preus de mercat per evitar sancions per infravaloració.

Pactar amb el comprador el repartiment de despeses com l'IBI o la plusvàlua municipal.

Assessorar-se per un gestor o professional fiscal per optimitzar la tributació.

En definitiva, vendre un habitatge implica una sèrie d'obligacions tributàries que cal conèixer i planificar. Estar ben informat i gestionar a temps pot suposar un gran estalvi. I recordeu, davant qualsevol dubte, sempre és millor consultar amb l'Agència Tributària o un expert fiscal per evitar ensurts. Que la fiscalitat no us amargui la nova etapa!