Netflix presenta 'Momentos': la nova funció per guardar i compartir les teues escenes favorites

Netflix ha anunciat l’arribada d’una nova funció anomenada 'Momentos’, que permetrà als usuaris guardar, reviure i compartir les seues escenes favorites de sèries, pel·lícules i programes directament des dels seus telèfons mòbils. Aquesta funcionalitat, disponible a partir d’aquest dilluns per a dispositius iOS i pròximament per a Android, ofereix una experiència més personalitzada i social per als subscriptors de la plataforma.

Amb 'Momentos', els usuaris podran marcar escenes icòniques, com l’apassionat petó entre Colin Bridgerton i Penélope Featherington a Los Bridgerton, i accedir-hi de forma ràpida i senzilla. “tot el que has de fer és clicar en 'Momentos’ a la part inferior de la teua pantalla, i es guardarà automàticament a la pestanya Mi Netflix”, va assenyalar Netflix en el seu comunicat oficial.

A més, els usuaris tindran la possibilitat de descarregar les escenes marcades i compartir-les en xarxes socials, fent de 'Momentos' una eina perfecta per reviure i difondre els moments més memorables del contingut de la plataforma.

Aquesta nova funció reforça el compromís de Netflix amb oferir noves formes d’interacció i personalització als seus usuaris, permetent que els moments més especials no només es vegin una vegada, sinó que puguin reviure’s i compartir amb amics i seguidors.