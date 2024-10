Tallers, country i danses de gegants en el Dia de la Seu Vella

Publicat per M.C.B. Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seu Vella es va convertir ahir en una festa, en el marc de la tradicional jornada per commemorar l’aniversari de la seua consagració, que data del 31 d’octubre del 1278, organitzada per l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida. Durant tota la setmana l’emblemàtic monument ha estat escenari de múltiples activitats, esdeveniments i concursos per continuar explicant les novetats del castell i disfrutar de la seua singularitat, homenatjant projectes i persones que han treballat a favor seu. El Dia de la Seu Vella va començar ahir amb un repic de campanes a càrrec de la confraria de Campaners de Catalunya, mentre que la nau central del monument va acollir després una missa en record dels socis de l’associació morts.

Gran part del protagonisme el van tenir les colles de gegants, que van ballar a la nau central del monument. En aquest sentit, els gegants de Jaume I i Elionor van aprofitar per celebrar el seu 75 aniversari, mentre que també hi van participar les figures de Guifré el Pilós i Guinedell (Ripoll) i Violant d’Hongria (Tàrrega), entre d’altres. Centenars de persones, tant petites com adultes, van gaudir de l’atapeït programa d’activitats que va ocupar tots els racons del castell. Una de les més peculiars va ser el ball de música country que va portar a terme el grup Lleida Country a la terrassa del Castell del Rei.Els amants dels cotxes clàssics van poder disfrutar d’una exhibició de vehicles històrics per part d’alguns dels membres del Club de Vehicles Històrics de Lleida, mentre que pintacares, jocs inflables o un taller de papiroflèxia per crear avions de paper van fer les delícies dels més petits. Encara que l’ampli ventall d’activitats va atreure també el públic adult. Alguns d’ells es van animar a participar al taller de pintura a la fresca que va organitzar el picapedrer Ignasi Arqué, que consistia a reproduir alguns dels frescos que hi ha als murs del claustre en un suport de pedra. “Crec que és important reivindicar les valuoses pintures que embelleixen aquestes parets, i organitzar aquesta activitat és per a mi una manera de posar-les en valor”, va explicar Arqué.Van completar el programa una actuació de balls tradicionals de Bolívia a càrrec de l’Associació Diablada Boliviana, portes obertes per poder visitar els pous de gel o el tradicional concurs de pintura ràpida Turó de la Seu Vella, que aquest any va celebrar la 24 edició.El Dia de la Seu Vella se celebra de manera ininterrompuda per part de l’Associació Amics de la Seu Vella des de l’any 1986. Fins al 1998 era un encontre eminentment acadèmic, ja que estava centrat en la divulgació d’efemèrides històriques i de personatges vinculats al monument. Des d’aleshores, sense renunciar a la divulgació científica que es porta a terme en els dies previs, la jornada se celebra de manera molt més festiva.