Aída Nízar denuncia Íñigo Errejón per una agressió sexual: "humiliada, vexada i repugnada"

La col·laboradora de televisió i exconcursant de Gran Hermano Aída Nízar ha interposat aquest dilluns una denúncia davant de la Policia contra l’exportaveu en el Congrés de Sumar Íñigo Errejón per una presumpta agressió sexual esdevinguda el 2015, tan sols uns dies després que l’actriu Elisa Mouliaá li denunciés per un suposat delicte d’assetjament sexual, segons ha avançat OK Diari i ha confirmat Europa Press.

Nízar va presentar aquest dilluns una denúncia contra Errejón en una comissaria de Marbella (Màlaga) per una presumpta agressió sexual ocorreguda el maig de 2015 a l’Auditori de la Universitat Complutense de Madrid, segons han detallat fonts policials. Es tramitarà internament seguint el protocol habitual en aquests casos per obrir diligències policials d’investigació.

La denúncia recull el testimoni de Nízar, que relata que l’agressió es va produir en un acte al qual va acudir en qualitat de periodista treballant per a una revista catalana i al qual també van assistir alguns dirigents de Podemos, entre ells Errejón. En finalitzar l’esdeveniment, segons la reportera, aquest el va veure i es va abalançar sobre ella, dient-li que "era més maca en persona" i que havia de canviar les seues "idees retrògrades polítiques".

Mentre l’abraça "amb força cap a les seues parts", va sentir "clarament" que Errejón "tenia una erecció". A continuació, li "va besar la galta dreta", deixant-li "restes de saliva" alhora que li demanava el telèfon. Davant d’aquesta situació, Nízar el va apartar però l’exdiputat se li va tornar a atansar, donant-li un "fort cop a les natges".

Tot això va passar, segons l’exconcursant de Gran Hermano, en presència de la que aviat seria alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i del llavors dirigent de Podemos a Catalunya, Xavier Domènech. Nízar després va marxar del lloc, sentint-se "humiliada, vexada, baboseada i repugnada".

SEGONA DENÚNCIA CONTRA ERREJÓN

Aquesta és la segona denúncia contra Íñigo Errejón després que dijous passat l’actriu Elisa Mouliáa li denunciés davant de la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional per un presumpte delicte de violència sexual, detallant que li va fer tocaments no consentits i que li va demanar que cessés: "Iñigo, només sí és sí, sembla mentida que m’estigui passant això amb tu".

Fonts del Ministeri de l’Interior van apuntar un dia després que la Policia Nacional actuarà contra Íñigo Errejón "si apareixen prou" indicis que confirmin la denúncia per assetjament sexual, procedint contra l’exportaveu de Sumar en el Congrés "donant sempre compte a l’autoritat judicial".

"Si apareixen prou indicis contra el presumpte autor, es procedirà contra ell donant sempre compte d’això a l’autoritat judicial", van indicar des de la cartera dirigida per Fernando Grande-Marlaska.