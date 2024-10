Més vigilància al cementiri de Lleida amb 26 càmeres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria instal·larà 26 noves càmeres tèrmiques al cementiri de Lleida per reforçar la seguretat al recinte, sobretot després de l’episodi de vandalisme registrat el mes de febrer passat quan uns lladres van destrossar de nit un total de 59 nínxols a la recerca de joies o altres objectes de valor. Suposarà una inversió de 160.000 euros i s’executarà en tres mesos. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, van avançar ahir aquesta mesura durant la tradicional visita al cementiri prèvia a la festivitat de Tots Sants, en la qual a més aquest any es va retre homenatge a la figura de l’escriptor, polític i advocat lleidatà Magí Morera i Galícia (1853-1927) descobrint una placa en el seu honor als peus de la tomba familiar. De fet, Larrosa va remarcar l’objectiu de la Paeria de “donar valor a l’espai patrimonial-artístic del cementiri de Lleida” amb accions de record a personatges il·lustres de la ciutat, igual com es va fer l’any passat amb una nova estàtua dedicada a Ricard Viñes.

Larrosa va explicar que, actualment, el nombre històric d’inhumats al cementiri ascendeix a 92.753. Durant aquest 2024 es van inhumar 654 persones (l’any passat en aquestes dates en van ser 783) i hi va haver unes 450 incineracions (l’any passat, 503). El nombre total de nínxols suma actualment 25.213 i existeixen 103 columbaris disponibles. A més, a la fossa comuna s’han inhumat aquest any tres persones i 31 fetus i material de l’hospital Arnau de Vilanova. Larrosa va assegurar també que “sempre hi ha uns 50 nínxols disponibles, i cada dos mesos, quan acaba el procediment de les exhumacions que surt publicat al BOP, es recuperen nínxols caducats o no actualitzats que permeten mantenir aquesta xifra”.

Per la seua part, Morón va informar que “es reforçarà de divendres a diumenge l’L7 d’Autobusos de Lleida (el dia 1, de 3 a 9 autobusos); també el dispositiu de seguretat de la Guàrdia Urbana i s’ha condicionat el solar davant l’entrada principal per acollir fins a 550 cotxes, i 100 places més al carrer Palauet”. El mercadillo de flors a l’esplanada de Miquel Batllori, amb sis parades, obrirà fins al dia 1 de 9.00 a 20.00 hores.D’altra banda, l’ajuntament de Tàrrega habilitarà un bus extraordinari i gratuït el dia 1 (de 10.00 a 14.30 h) per facilitar el desplaçament al cementiri municipal.