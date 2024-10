Amaia Montero presenta per sorpresa 'Tormenta perfecta', el seu primer single en sis anys

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Amaia Montero ha sorprès els seus seguidors aquest dimarts amb el llançament inesperat de la seua nova cançó, Tormenta perfecta, sense previ avís ni anuncis oficials. Amb aquest tema, l’exvocalista de La Oreja de Van Gogh posa fi a sis anys d’absència musical i envia un missatge positiu en forma de balada optimista.

Col·laboració familiar i producció de primer nivell

Tempesta perfecta ha estat composta en col·laboració amb la seua germana Idoia Montero i Paco Salazar, i produïda pel reconegut Martin Terefe, qui ja va treballar amb Amaia al seu últim àlbum, Nacidos para creer (2018). Aquest és el primer tema que presenta des d’aleshores, la qual cosa ha generat gran expectació entre els seus seguidors.

La lletra de la cançó transmet un missatge emotiu: "Tú para mí eres calor / eres más de lo que puedas pensar / Una tormenta perfecta que debes llevar / Me haces sentir que soy única para ti". Segons ha informat la seua discogràfica a EFE, aquesta nova cançó és un "regal" de la cantant als seus fans en agraïment pel suport incondicional durant tots aquests anys.

Sis anys d’espera: un regal per als fans

Amaia Montero, nascuda a Irun el 1976, va assolir la fama com a vocalista de La Oreja de Van Gogh, on va coescriure alguns dels grans èxits del grup. El 2008, va decidir emprendre la seua carrera en solitari amb un àlbum homònim, seguit per Amaia Montero 2 (2011), Si Dios quiere yo también (2014) i Nacidos para creer (2018).

Després de diversos anys de silenci i apartada del focus mediàtic, Amaia Montero va comunicar el 2020 que s’allunyava temporalment de la música, cansada de les polèmiques en xarxes socials. Durant aquest període, les especulacions i els comentaris sobre la seua possible tornada a la banda, especialment després de la sortida inesperada de Leire Martínez, van afectar emocionalment la cantant.

Reaparició als escenaris amb Karol G

Montero va tornar de manera sorprenent als escenaris aquest estiu passat, quan va ser convidada a un dels concerts de Karol G a l’estadi Santiago Bernabéu. Juntes van interpretar Rosas, un dels èxits de La Oreja de Van Gogh, fet que va revifar els rumors sobre la seua possible tornada a la banda.

No obstant, l’artista ha desmentit rotundament qualsevol especulació sobre tornar a formar part de LOVG. "Aquest tema no té res a veure amb mi... Això m’està començant a afectar", va confessar en una entrevista en TardeAR de Telecinco, descartant qualsevol possibilitat de reconciliació musical amb la seua antiga banda.

Un futur incert, però amb optimisme

Amb Tempesta perfecta, Amaia Montero reprèn la seua carrera musical en solitari, deixant clar que, encara que no tingui intenció de tornar a La Oreja de Van Gogh, està preparada per continuar sorprenent els seus fans amb nova música.