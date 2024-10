Experts alerten de l'augment dels addictes al joc online a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els últims informes apunten que el 2022 més de la meitat de la població espanyola d’entre 15 i 64 anys havia jugat amb diners, dels quals prop d’un 2% presentarien un possible joc problemàtic, percentatge que és més elevat en el cas dels joves, sobretot a través de l’ús de les noves tecnologies.

Per conscienciar sobre la importància d’informar i prevenir, l’Associació Catalana de Jugadors d’Atzar en Rehabilitació va sortir ahir al carrer a Lleida amb motiu del Dia Mundial sense Joc. Eva Mazas, treballadora social de l’entitat, va explicar que el joc online, sobretot per les apostes esportives, ha guanyat terreny a les clàssiques escurabutxaques i concentren una part important dels casos atesos.

Eva Mazas, ahir a la taula informativa de l’entitat. - ROGER BARRAGÁN

Actualment, l’associació, amb 32 anys de trajectòria, està atenent divuit persones en tractament. La mitjana és fer seguiment d’entre 20 i 25 casos a l’any. També donen suport i informació a les famílies de les persones afectades.

Segons Mazas, “es tracta d’una addicció complicada perquè aquesta persona ha de tornar a un món en el qual no pot jugar però en què el joc és present a tot arreu, al carrer i a casa seua”. Així mateix, va assenyalar que les persones amb joc patològic “tarden molt temps a demanar ajuda i un alt percentatge ho fan quan ja tenen problemes greus”.

L’edat mitjana de les persones ateses en aquesta entitat lleidatana és d’entre 40 i 50 anys, però també compten amb afectats en la vintena. “El més jove té 21 anys i portava dos anys amb problemes, per la qual cosa feia temps que havia començat a jugar”, va destacar. L’entitat va remarcar la importància de prevenir i informar la població sobre els riscos que pot comportar el joc i va demanar no estigmatitzar les persones afectades per aquesta addicció.

“És un treball lent i constant, però del qual es pot sortir, i molt millor si es fa acompanyat”, va assenyalar Mazas. Així mateix, va animar familiars i persones pròximes a sol·licitar ajuda. “Que es donin una oportunitat a si mateixos, aquest és el camí”, va afirmar.