Castanyada de por a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ensurts, disfresses, castanyes rostides i panellets van regnar ahir en desenes de municipis lleidatans on es va celebrar la vigília de Tots Sants amb el conegut com Castaween, un híbrid entre la Castanyada i Halloween. A Alpicat, l’edifici de La Unió va acollir a la tarda diverses sessions de l’espectacle Encantament de Halloween del Mag Toni, així com un passatge del terror organitzat pel Club Jove. Per la seua part, la comissió de festes i l’ajuntament de les Borges tenia prevista una gran festa al Pavelló de l’Oli. La jornada va començar a les 19.00 hores amb la Trinxera de la Castanyera, un túnel del terror per als més atrevits. La festa tenia previst continuar amb un sopar popular i una revetlla de la mà d’AlbaRock i els DJ Roy G i Adam Lay.

També els joves de Castellnou de Seana van organitzar un túnel del terror, dedicat a pel·lícules del gènere com El exorcista o El resplandor. Així, les diferents habitacions de la casa de Cal Marxant es van omplir de personatges que van fer cridar de por petits i grans. I el Casal Esplai Gaspar de Portolà de Balaguer, així com altres grups per tot el territori, va instal·lar ahir una parada de venda de castanyes rostides i moniatos a la plaça de la Sardana. Així mateix, a Tàrrega, els actes de la Castanyada es van emmarcar en el Correllengua. Ahir estava previst un sopar popular a la plaça de les Nacions Sense Estat amenitzada pel grup All Foll. A mitjanit, la festa s’havia de traslladar a l’Espai MerCAT. I a la capital del Segrià, l’associació de veïns dels Mangraners va haver de suspendre el passeig terrorífic previst a la plaça Joan XXIII a causa del mal temps. També Aitona va suspendre ahir el seu túnel del terror. La pluja no va frenar, tanmateix, la celebració a Guissona, on hi va haver una cercavila amb els gegants La Tieta i Cattus, música i parades de castanyes.