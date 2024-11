Farmacèutica lleidatana honorífica

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La farmacèutica lleidatana Esther Sansi ha estat recentment reconeguda pel Claustre Doctoral Honoris Causa A.C. amb un títol honorífic (vegeu el desglossament) com a reconeixement a la seua trajectòria professional. Després de 25 anys a Madrid, Sansi porta dos dècades com a titular de la seua farmàcia al barri Justícia de la capital estatal, en el qual ha creat un “model de negoci de farmàcia allunyat de l’estàndard clàssic de dispensador de medicaments” per apostar per una atenció especialitzada i propera. Segons explica a SEGRE, “buscava que els meus clients que venien malalts, tristos i desconcertats sortissin amb un plus de felicitat, d’esperança i se sentissin millor, que la seua compra fos una experiència total per als seus sentits i, d’alguna manera, generar-los benestar”. Un model que també va portar a les xarxes socials, on va debutar coma influencer d’Instagram el 2015, i ja té més de 37.000 seguidors. “Les recomanacions que faig segueixen l’ànima de la meua farmàcia i inclouen el benestar i la salut, buscant l’origen del problema”, explica. Sansi destaca que les seues propostes al seu perfil @sansi_farma, “són un coaching gratuït basat en l’experiència personal”. Especialitzada en nutricèutica i cosmetologia, recomana seguir els professionals i considera que els més joves són un públic que cada cop busca informació més ben contrastada. “És vital per a les noves generacions evitar malalties i a la nostra farmàcia se senten escoltats i amb empatia”, assenyala.

Reconeguda pel Claustre Doctoral Honoris Causa a Barcelona

■ La lleidatana Esther Sansi va rebre aquest reconeixement dissabte passat a l’hotel Ritz a Barcelona. “És el màxim títol que es pot atorgar a nivell acadèmic i ve amb el plus d’excel·lència professional i per ajudar a crear un món millor”, destaca a aquest diari. El Claustre Doctoral Honoris Causa A.C. és una organització de la societat civil, integrada per un comitè ciutadà, diplomàtic, de fundacions i membres acadèmics de diferents universitats i que en aquest moment arriba a vint-i-tres centres molt posicionats a Espanya i Iberoamèrica.