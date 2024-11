L’escenari meteorològic per al 2050: “Hi haurà més sequera i pluges torrencials”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El clima a Espanya serà el 2050 més càlid i sec amb una temperatura 1,4 graus superior de mitjana i hi haurà una reducció global de les pluges que comportaran més sequera. No obstant, al mateix temps es produiran episodis de pluges torrencials d’una manera més freqüent que en l’actualitat. Així ho vaticina l’estudi Spain: towards a drier and warmer climate, presentat recentment al Congrés Internacional de Meteorologia de la European Meteorological Society i elaborat pels professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Josep Roca Cladera i Blanca Arellano, i la doctoranda Zheng Qianhui.

Roca apunta que en el cas de la ciutat de Lleida i de la comarca del Segrià, la tendència és que el clima passi a ser estepari, més sec i càlid, situació que repercutirà en l’agricultura i el medi ambient. L’investigador incideix que l’anàlisi de l’evolució entre el 1971 i 2022 de les temperatures mínimes i màximes, dies d’estiu amb nits tropicals, entre altres indicadors, els ha permès estimar que al 2050 “el clima canviarà de forma molt acusada, de mediterrani a estepari càlid i els períodes de sequera s’accentuaran i també els de pluges torrencials”.

Així mateix, assenyala que “danes amb precipitacions torrencials no són tan estranyes, però el problema és que es donen cada vegada amb més freqüència” i va augurar que “pluges semblants a aquestes les podríem tenir cada tres anys”, malgrat que confia en el fet que no siguin tan mortíferes.

Destaca que, en termes generals, les pluges provoquen menys víctimes que les onades de calor, “que són les veritables assassines, ja que provoquen milers de morts”, però que remarca que les precipitacions torrencials “són molt concentrades i el terreny està cada vegada més pavimentat, es canvien els cursos dels torrents o es fan infraestructures que els obstrueixen i això provoca la mortalitat”. “El problema és que no sabem protegir-nos bé de les precipitacions, no es pensa que es pot morir per això. De la calor, la gent si que se sap protegir-se’n més”, sentencia.