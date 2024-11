Àger, on brillen els estels

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Atansar l’astronomia a petits i grans com una nova manera de fer turisme; aquest és l’objectiu del Festival d’Astronomia del Montsec, que aquest cap de setmana llarg es troba en plena celebració de la desena edició. El certamen, que acull el Parc Astronòmic del Montsec, a Àger, ha aprofitat el pont de Tots Sants i ha programat una gran varietat d’activitats per a totes les edats des de dijous, fins avui, diumenge. Totes les propostes tenen un protagonista únic: el cel del Montsec, on es veuen especialment bé els astres, ja que es poden observar amb més qualitat –així ho certifica el segell de Destinació Turística Starlight i el de Reserva Starlight.

La tercera jornada del Festival va arrancar ahir amb una nova sessió de l’experiència d’observació familiar titulada Viatge a la Lluna, que va incloure una sessió de planetari i el taller Apollo 11 cap a la Lluna, que van impartir els divulgadors d’astronomia d’Univers Quark. Ja entrada la tarda, van destacar les sessions d’observació nocturna El cel de la tardor, en les quals es va analitzar el firmament en directe des del planetari i des del Parc de Telescopis. El dia va acabar amb una proposta musical, un concert de pop intimista interpretat per la banda lleidatana Bru, liderada per la cantant i compositora Berta Saura. L’espectacle, sota el nom L’univers enmig de mi, forma part del cicle Música sota les estrelles que organitza el mateix Parc i va tenir lloc en dos sessions que van vendre gairebé totes les localitats.El director del Parc Astronòmic, Salvador J. Ribas, va valorar “l’elevada ocupació del festival, ja que les entrades s’han esgotat en la majoria de propostes”. En total, l’organització espera una afluència de “més de 1.000 persones entre els quatre dies”, va apuntar Ribas. Si bé la pluja està marcant el cap de setmana, les observacions s’han pogut “dur a terme amb normalitat”, va dir. Com a novetat, el festival ha programat activitats que fusionen ciència –astronomia– i art –música, circ i màgia–. És el cas de Viatgers galàctics, una sessió de planetari combinada amb l’espectacle Bellissimo del pallasso Tortelini, que “ha estat tot un èxit de públic”, va assegurar el director del Parc. D’altra banda, el certamen va acollir divendres visites guiades a l’exposició Nous mons i l’estrena de la projecció d’Exoterritoris, a càrrec dels artistes Jo Milne i To Carbajo, i l’astrofísic Kike Herrero.El festival acaba avui amb noves propostes i un concert gratuït a la col·legiata de Sant Pere d’Àger.