Black Friday a Lleida: dates clau

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El Black Friday 2024 s’atansa i Lleida es prepara per rebre una de les campanyes de descomptes més grans de l’any. Aquest esdeveniment d’origen nord-americà, que ja s’ha convertit en un clàssic a Espanya, tindrà lloc oficialment el divendres 29 de novembre.

Tanmateix, moltes botigues i marques a Lleida ampliaran les promocions a tota la setmana i fins i tot n’oferiran descomptes especials dilluns 2 de desembre, conegut com a Ciber Monday, per a compres en línia.

Dates clau del Black Friday a Lleida

Aquest any, els comerços a Lleida han decidit avançar-se a l’esdeveniment, per la qual cosa es podran trobar promocions durant tota l’última setmana de novembre, especialment en sectors com tecnologia, moda, electrodomèstics i articles per a la llar. A continuació, et detallem les dates més importants:

Setmana del Black Friday : Des del dilluns 25 de novembre fins el divendres 29 de novembre, molts establiments a Lleida llançaran descomptes progressius en diversos productes.

: Des del dilluns 25 de novembre fins el divendres 29 de novembre, molts establiments a Lleida llançaran descomptes progressius en diversos productes. Divendres 29 de novembre: Día principal del Black Friday , quan s’espera que la majoria de botigues a Lleida ofereixin les rebaixes més importants .

Día principal del , quan s’espera que la majoria de a Lleida ofereixin les rebaixes més importants . Ciber Monday (dilluns 2 de desembre): El dia d’ofertes per a compres online, ideal per als qui busquen promocions exclusives en pàgines web i aplicacions de compra.

Consells per aprofitar el Black Friday a Lleida

Amb tants descomptes disponibles, és clau planificar les compres per aprofitar al màxim aquest esdeveniment. A continuació, alguns consells pràctics:

Fes una llista detallada de necessitats i desitjos

Abans de submergir-te en les ofertes, elabora una llista amb els articles que realment necessites o desitges adquirir. Això t’ajudarà a evitar compres impulsives i a centrar-te en els productes prioritaris, especialment aquells que has estat esperant a què baixin de preu.

Investiga preus amb anticipació

Uns dies abans del Black Friday, revisa els preus dels productes que t’interessen. Així, podràs reconèixer si el descompte és real o si es tracta d’una oferta unflada. En molts casos, algunes botigues augmenten el preu abans d’aplicar el descompte, per la qual cosa investigar és clau per detectar les millors oportunitats.





Compara preus entre diferents botigues

A Black Friday, el mateix producte pot estar disponible a diverses botigues amb preus diferents. Utilitza comparadors de preus online i revisa diferents plataformes per assegurar-te d’obtenir la millor oferta possible.





Subscriu-te a les newsletters de les teues botigues favorites

Moltes botigues ofereixen descomptes exclusius per als subscriptors del seu butlletí. Registrar-te amb anticipació et permetrà rebre notificacions sobre ofertes abans que es facin públiques. A més, algunes botigues ofereixen codis de descompte addicionals als seus subscriptors.





Estableix un pressupost i respecta-ho

El Black Friday pot resultar temptador, especialment amb tants productes en oferta. És important definir quant estàs disposat a gastar i mantenir-te dins d’aquest pressupost per evitar sorpreses desagradables en les teues finances.





Verifica les polítiques de devolució

Les polítiques de devolució poden variar durant esdeveniments de descomptes, així que revisa si pots tornar o canviar els productes adquirits en cas que no siguin el que esperaves. Això és especialment important si estàs comprant tecnologia o productes de moda, que de vegades no compleixen les expectatives.





Compra en les primeres hores per assegurar l’estoc

Alguns dels productes més populars s’esgoten ràpidament, així que intenta fer les teues compres durant les primeres hores del Black Friday per tenir més opcions. Les botigues solen reposar l’estoc, però els millors descomptes poden desaparèixer si no estàs atent.





Utilitza aplicacions de cashback o recompenses

Avui dia, existeixen aplicacions i plataformes que ofereixen recompenses en efectiu o punts per cada compra que realitzis. Aprofitar aquests beneficis pot ajudar-te a obtenir alguna cosa de diners o descomptes en futures compres.





Evita les multituds amb compres en línia

Per evitar les aglomeracions en botigues físiques, opta per fer les teues compres en línia. Moltes botigues ofereixen el mateix descompte en les seues pàgines web, i fins i tot algunes tenen promocions addicionals o enviament gratuït durant el Black Friday.





Confirma que els mètodes de pagament siguin segurs

En comprar online, utilitza mètodes de pagament segurs, com targetes de crèdit amb sistemes de verificació, plataformes de pagament segures (com PayPal) o aplicacions bancàries protegides. Mantenir la seguretat de les teues dades és crucial durant un esdeveniment de tant tràfic com el Black Friday.





Aprofita el Cyber Monday per a compres online

Si no trobes el que busques durant el Black Friday, recorda que el dilluns següent és el Cyber Monday, un dia dedicat exclusivament a ofertes a internet. Molts comerços estenen els seus descomptes o llancen promocions especials per als qui no van poder fer les seues compres divendres.





Prioritza les compres nadalenques

El Black Friday és el moment ideal per avançar les teues compres nadalenques, ja que trobaràs preus més baixos i una varietat de productes més gran . Avançar les compres també evitarà l’increment de preus que sol tenir lloc al desembre.