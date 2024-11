Les Avellanes, tradició salina

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 600 visitants van omplir ahir els carrers de les Avellanes, a la comarca de la Noguera, en el marc de la VIII Fira de la Sal, enguany dedicada a les tradicions i el món rural. El certamen va homenatjar quatre veïns per la seua aportació al municipi, com és el cas de Miquel Marcelino, president de l’Associació Catalana de Lleure Formatiu i propietari de les salines de Vilanova de la Sal, que recull aquest producte com es feia antigament.

L’alcaldessa, Lídia Ber, va indicar que el certamen vol ser “un reconeixement a la manera de treballar dels nostres avantpassats”. El certamen va comptar amb una quarantena de parades de productes de proximitat, exposicions i música en directe, entre altres activitats.

El procés d’elaboració d’aquest producte és el mateix que ja utilitzaven els romans en l’antiguitat

La sal va ser la protagonista de la fira, que va donar a conèixer als visitants durant el matí un dels productes destacats d’aquesta zona de la Noguera. “La sal sempre ha estat un objecte de valor i s’ha utilitzat com a moneda. Era l’únic producte que s’utilitzava per conservar altres aliments”, va recordar Marcelino.El certamen va comptar amb la presència de responsables de les salines de Privà de Vilanova de la Sal, unes salines que es calcula que tenen una antiguitat d’entre 6.000 i 10.000 anys. De fet, Marcelino va remarcar que el procés de producció actual “és el mateix que aplicaven els romans”. Aquesta trajectòria li ha valgut un reconeixement per part de l’ajuntament de les Avellanes en el marc de la Fira. També es va fer un homenatge a Enric Albertí, per portar el forn de pa fet amb llenya tal com feien els seus pares i padrins; a Miquel Garrofé, antic barber del nucli de Tartareu, que fa vi de casa de forma tradicional, i a Miquel Benseny, camperol del nucli de Santa Linya.

La Fira també va oferir diverses activitats com tallers, tècniques per fomentar la biodiversitat i ajuts a la regeneració de zones verdes, així com l’actuació de la xaranga Festucs Brass Brand, el ball de gitanes o danses tradicionals catalanes i pallassos. Així mateix, es va poder veure una exposició d’eines antigues a l’ajuntament, una mostra d’escultures de ferro i pintures a l’ermita de Sant Roc i una exposició a l’església de les Avellanes.

Unes salines amb història que produeixen a ple rendiment

Ber va remarcar que les salines del municipi són de les més antigues de Catalunya i “encara es troben a ple rendiment”. El procés de producció més modern es remunta al segle XII, encara que les salines són anteriors als romans, va explicar la primera edil. La seua principal característica és que al ser d’interior i no marines tenen molts més elements i per tant són més gustoses per a la gastronomia. Ara s’aromatitzen amb herbes i espècies.