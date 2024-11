Les pluges provoquen inundacions en municipis barcelonins de Barcelona i suspenen vols al Prat

Publicat per acn Vídeo de la C-32 a Castelldefels / Cedit a l''ACN per Nayra Fresco Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges estan inundant trams de la C-32 i zones de municipis com Castelldefels, on l’aigua cau de forma abundant. Segons els Bombers, s’han produït inundacions al punt quilomètric 47 a la C-32 a Gavà, per exemple, i a les imatges difoses s’aprecia com la carretera és plena d’aigua i a alguns cotxes els arriba fins a mitja porta pràcticament. Segons Trànsit, la C-32 es manté tallada a hores d’ara entre Castelldefels i Sant Boi de Llobregat. D’altra banda, l’ACN ha pogut constatar com estan patint inundacions municipis com Castelldefels. L’avinguda de la Pineda, una de les vies principals de la part sud, i el pont que passa per sota de les vies del tren està totalment inundat, ple d’aigua fins dalt.

Pas subterrani unundat a l'avinguda de la Pineda Castelldefels.Àlex Recolons / ACN

Actualment, es treballa per treure l’aigua del pont amb bombes, ja que el nivell puja uns tres metres. L’aigua arriba, en molts casos, fins a la meitat de la roda dels cotxes, hi ha molts carrers tallats i alguns pàrquings on ha entrat l’aigua.

D’altra banda, la zona del passeig Marítim s’ha inundat amb la primera tongada de pluges fortes i alguns veïns s’han afanyat llavors a treure l’aigua dels baixos, que ha ocasionat el tall de carrers que estaven totalment negats. El trànsit de la C-32 s’està desviant actualment en sentit sud cap a la C-31. Tanmateix, es recomana evitar desplaçaments en aquesta zona. En sentit nord, es recomana agafar la ruta C-15 (Vilanova) i l’AP-7 (Vilafranca).