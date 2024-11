Marca lleidatana per a tots els productes alimentaris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va visitar ahir el Gastronomic Forum de Barcelona, que va començar ahir i seguirà fins demà, en el qual va anunciar que s’està treballant de la mà de productors de Lleida, el Pirineu i Aran a la creació d’una marca que englobi tots els productes alimentaris del territori. En el certamen estan presents més d’una trentena de productors i productores lleidatans. Talarn va assenyalar que està previst donar a conèixer la nova marca el 2025, any en què Catalunya serà Regió Mundial de la Gastronomia.

“Aspirem a crear per a la nostra alimentació una marca que sigui tan potent com ho és Ara Lleida per al turisme”, va destacar. La jornada d’ahir va comptar amb tres demostracions de productes de l’Alt Urgell, les Garrigues i la Val d’Aran, amb la participació de Carnisseria Ca l’Àngel de Peramola, Aigua Pineo d’Estamariu, el Celler Vinya Els Vilars d’Arbeca, Oli Cometes de Cervià de les Garrigues i Aran Codina d’Arties. També es va dur a terme un segon tast de productes de les Garrigues i l’Urgell, amb la Cooperativa Tres Cadires d’Arbeca, el Truc Restaurant i Torrons Felix d’Agramunt i Aigua Pineo d’Estamariu, així com una demostració de L’aperitiu a mar, de Cervesa Lo Vilot d’Almacelles.