Vuit trucs per estalviar en la pròxima declaració de la renda

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de novembre, s’obre una de les últimes oportunitats de l’any per preparar estratègies fiscals que puguin reduir el pagament d’impostos en la pròxima declaració de la renda. Encara que la campanya de l’IRPF no comença fins a la primavera de 2025, els experts en finances recomanen actuar abans d'acabar el 2024 per aprofitar beneficis fiscals importants. Compartim alguns dels principals consells per pagar menys impostos:

Consells fiscals per reduir l’IRPF

Deduccions autonòmiques: Moltes despeses, com guarderia, transport públic, o millores d’eficiència energètica, són deduïbles en algunes comunitats autònomes. Verifica les deduccions aplicables a la teua i assegura’t de complir els requisits per accedir-hi.

Espera a complir 65 anys per vendre el teu habitatge habitual: Els contribuents majors de 65 anys poden vendre el seu habitatge habitual lliure d’impostos. Això significa que el guany obtingut de la venda estarà exempt d’IRPF, sempre i quan es compleixin certs requisits, com haver residit a l’habitatge dins dels últims dos anys. Per a matrimonis, ambdós cònjuges han d’haver complert 65 anys per aplicar l’exempció a la totalitat de la venda.

Modificacions familiars: Qualsevol canvi en la situació familiar, com el naixement o adopció d’un fill, divorci, o discapacitat sobrevinguda, pot influir en les retencions d’IRPF. Informar l’ocupador d’aquests canvis permet ajustar la retenció mensual i reduir l’impacte final en la declaració de la renda. Aquest simple tràmit pot ser molt efectiu per evitar retencions elevades i adaptar l’IRPF a les noves circumstàncies familiars.

Salari en espècie: Optar per rebre part de la retribució com a salari en espècie, en lloc d’efectiu, permet estalviar en IRPF. Alguns beneficis, com l’assegurança de salut, els xecs de menjar i guarderia, estan exempts d’IRPF dins de certs límits. Això significa que els empleats poden obtenir prestacions addicionals sense que s’afegeixin a la base imposable. Les empreses solen oferir plans de salari flexible, permetent als empleats maximitzar els seus beneficis d’una forma que resulta avantatjosa tant per a l’ocupador com per al treballador

Donacions a ONGs: Les donacions ofereixen una deducció del 80% en els primers 150 euros. A més, si contribueixes regularment a la mateixa entitat, el percentatge augmenta, assolint el 45% després de quatre anys consecutius d’aportacions.

Deduccions per habitatge: Si pagues hipoteca i encara tens dret a deducció per habitatge habitual, amortitzar anticipadament abans de final d’any pot maximitzar la deducció. Les obres d’eficiència energètica també apliquen deduccions.

Vehicle elèctric i punts de recàrrega: La compra d’un vehicle elèctric i la instal·lació de punts de recàrrega permeten deduir fins un 15% del seu valor. Aquestes deduccions apliquen només si el vehicle es matricula i la instal·lació es realitza abans d’acabar l’any. A més, algunes comunitats autònomes ofereixen deduccions addicionals per fomentar l’ús d’energies netes, com en el cas de Castella i Lleó o Astúries, on la deducció per compra de vehicles elèctrics s’aplica si el cotxe compleix el límit de preu del pla MOVES III i es destina a ús particular.

Compensar pèrdues i guanys: La compensació de pèrdues i guanys patrimonials redueix la base imposable i, per tant, la quantitat d’impostos a pagar.