'Connectant Valors' entre empreses i ONG

Quinze empreses i tretze ONGD de Lleida van participar ahir en la jornada Connectant Valors que la Paeria va organitzar a la Llotja per compartir experiències i crear un espai de treball en el qual teixir relacions estratègiques. L’encontre va permetre que les empreses coneguessin els projectes de cooperació internacional en els quals treballen entitats de la ciutat per intercanviar interessos i establir futures relacions de col·laboració. També es van exposar iniciatives vinculades a l’Educació per a la Transformació Social (EpTS).