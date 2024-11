L'avís d'Hisenda als pares que fan transferències als fills

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Tributària ha emès un recordatori important als pares que habitualment fan transferències als seus fills per a fins personals, com ajudar-los a pagar el lloguer, adquirir un vehicle o cobrir altres despeses. Tot i que aquestes operacions solen fer-se amb les millors intencions, poden ser considerades per Hisenda com a possibles donacions encobertes i, per tant, poden estar subjectes a impostos o sancions si es compleixen determinades condicions.

Per començar, Hisenda estableix que el límit per a aquests traspassos sense necessitat de declaració es fixa en 6.000 euros. És a dir, si la suma transferida supera aquesta quantitat, l’Agència Tributària requereix que els contribuents informin sobre el moviment, indicant tant la seva procedència com el seu destí. Encara que es facin transferències de menys de 6.000 euros, hi ha altres elements que poden aixecar sospites: els moviments molt recurrents o quantitats properes als 3.000 o 4.000 euros poden ser objecte de revisió. Això és especialment rellevant si les transferències són repetides, fet que pot generar alarmes en els sistemes de control de l’Agència Tributària.

Per als casos en què es detectin irregularitats en aquestes operacions, les sancions aplicades per Hisenda poden ser considerables. Les multes poden anar des de 600 fins a 150.000 euros, depenent de diversos factors com la quantitat no declarada i la recurrència del moviment, així com la sospita de possibles intents d’eludir impostos a través de donacions que no han estat notificades. Aquestes sancions poden suposar un gran impacte econòmic per a les famílies, especialment si l’objectiu de la transferència era simplement una ajuda puntual i desinteressada.

L'objectiu de l'Agència Tributària és garantir que totes les donacions es facin dins de la legalitat i s'ajustin a les obligacions tributàries corresponents. Això és especialment rellevant per als traspassos de pares a fills, ja que es tracta d'un moviment financer molt comú i sovint considerat exempt de qualsevol implicació fiscal. Amb aquest recordatori, Hisenda recomana que els contribuents estiguin ben informats sobre els requisits legals per evitar problemes, i que consultin amb un assessor fiscal si tenen dubtes sobre els límits permesos i els procediments necessaris per a aquestes operacions.

Aquesta advertència de l'Agència Tributària recorda la importància de seguir la normativa vigent per evitar complicacions futures. Tot i que les transferències entre familiars semblen senzilles i de bona fe, la llei requereix que es compleixin certes condicions, especialment quan els imports són elevats o les operacions són recurrents. Així doncs, els pares que vulguin ajudar econòmicament els seus fills han d'estar al cas de les possibles implicacions fiscals d'aquest tipus d'operacions, ja que no fer-ho podria comportar multes substancials i altres sancions tributàries.