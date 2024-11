El 2024 serà l’any més càlid i primer amb anomalia major a 1,5 graus

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’anomalia de temperatura mitjana global durant els primers 10 mesos de 2024 és 0,71 °C superior a la mitjana de 1991-2020, la més alta registrada per a aquest període i 0,16 °C més càlida que el 2023.

Ara és pràcticament segur que el 2024 serà l’any més càlid registrat, adverteix al seu últim butlletí el servei de Canvi Climàtic Copernicus finançat per la Unió Europea.

L’anomalia de la temperatura mitjana per a la resta de 2024 hauria de caure a gairebé zero perquè el 2024 no fos l’any més càlid. Atès que el 2023 la temperatura va ser 1,48 °C superior al nivell preindustrial, és pràcticament segur que la temperatura anual de 2024 serà més d’1,5 °C superior al nivell preindustrial, i és probable que sigui més d’1,55 °C superior.

Segons el balanç ofert per Copernicus, l’octubre de 2024 va ser el segon octubre més càlid a nivell mundial, després d’octubre de 2023, amb una temperatura mitjana de l’aire a la superfície de 15,25 °C, 0,80 °C per sobre de la mitjana d’octubre de 1991-2020.

L’octubre de 2024 va ser 1,65 °C superior al nivell preindustrial i va ser el quinzè mes d’un període de 16 mesos en què la temperatura mitjana global de l’aire a la superfície va superar en 1,5 °C els nivells preindustrials.

La temperatura mitjana global dels últims 12 mesos (novembre de 2023 - octubre de 2024) va ser 0,74 °C superior a la mitjana de 1991-2020 i aproximadament 1,62 °C superior a la mitjana preindustrial de 1850-1900.

Europa i altres regions

La temperatura mitjana sobre terra ferma europea l’octubre de 2024 va ser de 10,83 °C, 1,23 °C superior a la mitjana d’octubre de 1991-2020, el que converteix al mes el cinquè octubre més càlid registrat en Europa. L’octubre de 2022 és l’octubre més càlid registrat, amb 1,92 °C superior a la mitjana.

Les temperatures europees van ser per sobre de la mitjana a gairebé tot el continent.

Fora d’Europa, les temperatures van estar més per a sobre de la mitjana al nord del Canadà, i molt per sobre de la mitjana al centre i oest dels Estats Units, el nord del Tibet, el Japó i Austràlia.

Les temperatures van ser notablement inferiors a la mitjana al centre de Grenlàndia i Islàndia.

Temperatura de la superfície del mar

La temperatura mitjana de la superfície del mar (TSM) l’octubre de 2024 a la zona de 60°S-60°N va ser de 20,68 °C, el segon valor més alt registrat per al mes, i només 0,10 °C per sota de la d’octubre de 2023.

El Pacífic oriental i central equatorial va tenir temperatures inferiors a la mitjana, la qual cosa indica una tendència cap a condicions de La Niña, però les TSM a tot l’oceà es van mantenir inusualment altes a moltes regions.

Según Samantha Burgess, directora adjunta del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), va dir sobre les últimes dades d’anomalia de temperatures: "Això marca una nova fita en els registres de temperatura global i hauria de servir com a catalitzador per augmentar l’ambició de cara a la pròxima Conferència sobre el Canvi Climàtic, COP29."