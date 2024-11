Adeu a l’adhesiu de l’ITV: La DGT ho confirma

Publicat per RedacciÓ Verificat per Creat: Actualitzat:

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha iniciat un canvi en les normatives d’inspecció tècnica de vehicles (ITV), eliminant l’obligatorietat de l’adhesiu a cotxes i motocicletes històrics, definits com aquells matriculats abans de 1964. Aquest canvi marca l’inici de la transició cap a un sistema de control electrònic, simplificant el procés de verificació de vehicles. A partir d’ara, aquests cotxes i motos antics queden exempts de portar l’adhesiu físic al seu parabrisa.

La digitalització del procés de verificació de l’ ITV : avantatges i perspectives

La DGT explica que aquesta mesura, actualment aplicada a vehicles històrics, és només el primer pas cap a un futur de verificació completament digital. Aquesta tecnologia permetrà a les autoritats verificar de forma precisa i remota el compliment de l’ITV, sense necessitat de comprovacions físiques com l’adhesiu. Aquest canvi busca incrementar la seguretat i optimitzar recursos, eliminant l’ús de distintius físics en benefici d’un sistema de monitoratge electrònic més eficaç i segur.

La verificació digital, expliquen des de la DGT, permetrà als agents de trànsit comprovar a l’instant si un vehicle compleix la normativa d’inspecció tècnica. Aquest avanç redueix tant costos administratius com errors en la verificació manual, beneficiant conductors i autoritats. Així mateix, aquest sistema està dissenyat per funcionar a tots els vehicles, encara que actualment l’aplicació és només per a vehicles històrics. L’objectiu a mitjà termini és que la digitalització s’estengui a tots els cotxes i motocicletes en circulació.

Quins vehicles queden exempts de portar l’adhesiu?

Aquest nou canvi en la normativa afecta principalment els vehicles històrics, aquells matriculats abans de 1964, considerats patrimoni cultural a causa de la seua antiguitat. Es tracta de vehicles que superen els 60 anys, l’ús dels quals en la via pública és generalment limitat a esdeveniments específics, com exhibicions i desfilades, minimitzant el seu impacte en el trànsit i la contaminació. La normativa de la DGT estableix a més que aquests cotxes i motocicletes antics hauran de passar l’ITV amb menor freqüència que els vehicles més recents: aquells amb més de 45 anys d’antiguitat només hauran de sotmetre’s a la inspecció cada quatre anys, mentre que els d’entre 30 i 45 anys ho faran cada dos o tres anys.

Continuïtat de l’adhesiu de l’ ITV a la resta de vehicles

Per a la resta del parc automobilístic, els adhesius de l’ITV continuen sent obligatoris. Segons el Reglament General de Vehicles, l’adhesiu s’ha de col·locar a la cantonada superior dreta del parabrisa, o en un lloc visible si el cotxe no té parabrisa, sent la cara sense imprimir autoadhesiva. La DGT recorda als conductors que, ara per ara, el distintiu continua sent indispensable per comprovar la validesa de l’ITV de manera física, en tant s’implementa el sistema digital de forma completa.

Pròxims passos i recomanacions de la DGT

La DGT anticipa que el sistema electrònic de verificació anirà expandint-se en els propers anys i que, quan estigui plenament implementat, podria suprimir definitivament l’adhesiu de l’ITV per a tots els vehicles. Això millorarà l’experiència de l’usuari i augmentarà l’eficàcia del control vehicular, alineant Espanya amb altres països europeus que ja han avançat en la digitalització de processos de verificació tècnica.

A més, s’espera que l’eliminació de l’adhesiu físic redueixi els residus i costos associats a la seua producció i distribució.