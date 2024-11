Dinar solidari 'A 12 Mans' a Balaguer pels damnificats per la DANA a València

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper 24 de novembre, sis restaurants de Balaguer organitzaran un dinar solidari anomenat 'A 12 Mans' per recaptar fons destinats íntegrament als damnificats per la DANA que va afectar recentment la Comunitat Valenciana. La iniciativa, que tindrà lloc al Molí de l'Esquerrà, comptarà amb la participació dels establiments Tastet del Reng, Cal Xirricló, La Nova Font Blanca, Pastisseria Graells, Manicomi i Cal Pepito.

Els comensals podran gaudir d'un menú complert elaborat pels xefs dels sis restaurants participants per un preu de 60€. A més del dinar, l'esdeveniment comptarà amb rifes amb premis variats, música en directe i un ambient festiu i solidari. La recaptació obtinguda es destinarà de manera íntegra a ajudar els afectats per les recents inundacions a València.

Aquesta acció solidària posa de manifest la implicació i el compromís del sector gastronòmic de Balaguer amb les causes socials i la seva voluntat d'ajudar els qui més ho necessiten. La jornada 'A 12 Mans' és una oportunitat única per gaudir de la millor cuina balaguerina mentre es col·labora amb una causa justa i necessària.

Des de l'organització, s'anima a tots els ciutadans a participar en aquesta iniciativa i a adquirir el seu tiquet per al dinar solidari. Junts, podem fer que la solidaritat i el bon menjar s'uneixin per ajudar els damnificats per la DANA a la Comunitat Valenciana. No us ho perdeu!