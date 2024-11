Suport emocional en el final de la vida

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els més de 70 psicòlegs catalans que formen part del Programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació La Caixa es van reunir ahir al CaixaForum de Lleida per participar en una jornada de treball centrada en les cures pal·liatives i l’acompanyament en el procés de dol.

El director gerent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu-Sant Boi, Sebastià Santaeugènia, va ser l’encarregat d’inaugurar la trobada amb una conferència sobre el paper dels psicòlegs en l’Atenció Intermèdia, aquella que ofereix cures de transició per a persones amb fragilitat i condicions cròniques i complexes. Durant la jornada també es van posar en comú les últimes investigacions dels Equips d’Atenció Psicosocial (EAPS), relacionades amb la implementació del Llibre de Condolences en l’àmbit residencial o l’ús d’una sala immersiva a la clínica Cuides UIC Barcelona com a suport psicològic per a pacients amb cures pal·liatives. La psicòloga Íngrid Ramo de l’EAPS Cuides UIC Barcelona va informar sobre la sala sensorial equipada amb sistemes d’imatge, so immersiu i aromateràpia que pretén crear estímuls agradables que permetin una “desconnexió” del medi hospitalari. “El fet de poder personalitzar el material audiovisual que es projecta a la sala fa possible treballar aquells assumptes pendents que pot tenir el pacient al final de la vida, experiències que saben que no podran viure com pot ser un últim viatge al poble natal o un concert del seu artista favorit. Tenir aquesta opció, que no real però que s’experimenta amb gran realisme, té aquest efecte de resoldre un assumpte pendent, promovent una mort en pau”, va explicar Ramos, que va apuntar que la sala immersiva també permet treballar històries de vida al costat del pacient i la seua família.

Catalunya té desplegats dotze equips de treball

El programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació La Caixa té desplegats a Catalunya dotze equips que treballen en hospitals, residències i PADES per promoure el benestar dels pacients en situació de final de vida. Sobre el perfil dels pacients, Vanesa Aresté, coordinadora de la Comissió Territorial de Catalunya i de l’EAPS Lleida, va explicar que “atenem persones cada vegada més joves. Encara predomina un perfil oncològic (60%), malgrat que també hi ha altres pacients amb malaltia neurodegerativa, deterioraments cognitius o fallades orgàniques”.