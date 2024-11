Art del Museu Morera per millorar hàbits alimentaris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu Morera de Lleida i el Centre d’Atenció Primària Rambla Ferran van presentar ahir AlimentAR-T, un projecte conjunt per potenciar l’art com a via per millorar les conductes alimentàries de 28 adults amb patologies cròniques, hàbits poc saludables i en risc d’exclusió social.

El Morera ha seleccionat deu obres d’art de la seua col·lecció que permetran a aquests usuaris del CAP reflexionar sobre aspectes relacionats amb l’alimentació, què influeix en l’acte de menjar per millorar l’hàbit i l’adherència a les indicacions dietètiques per a cada persona. En total, es duran a terme deu sessions de treball que se succeiran a la sala polivalent del Morera cada quinze dies. Al seu torn, avui està prevista la primera d’aquestes intervencions, conduïda per tècnics del Museu d’Art Modern i Contemporani i diferents professionals del CAP. Alícia Màrquez, referent de salut comunitària de l’EAP Rambla Ferran, va explicar que AlimentAR-T és “un projecte híbrid multidisciplinari que té per objectiu treballar l’alimentació en el seu marc més ampli i no només en la dimensió nutricional, a través de l’art”. En aquest sentit, el projecte, que va rebre una ajuda de 3.000 € de la Generalitat, està alineat amb la proposta de la Fundació Arts in Health International Foundation (AiHIF) i pretén posar de relleu el potencial de l’art en la millora de la salut de les persones.