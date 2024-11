Creix la població resident a Lleida que ha nascut a l'estranger

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La població resident a les comarques lleidatanes nascuda a l’estranger es va situar a 1 d’octubre de 2024 en 108.268 persones, segons les últimes dades publicades ahir per l’INE. Aquesta xifra suposa prop del 23,9% del total d’habitants a la província, percentatge que ha pujat en un punt respecte al mateix període de l’any passat i que no ha deixat d’augmentar l’última dècada. El 2019 representaven el 19% i cinc anys abans, el 2014, eren el 17,2%. Per franges d’edat, dels 35 als 39 és més elevada, ja que suposen més del 43% de la població lleidatana, i més del 38,8% entre 20 i 50 anys.

De fet, les dades de l’INE tornen a indicar que és gràcies a la població estrangera que la província de Lleida guanya població. Així, a 1 d’octubre, hi havia 453.914 residents, 3.710 més respecte a l’any passat. Un augment que s’atribueix exclusivament als residents de nacionalitat estrangera, que van augmentar en 3.748 habitants, per contrarestar la caiguda dels de nacionalitat espanyola, amb 38 menys.

Una situació que es replica en el conjunt de Catalunya, on la població nascuda a l’estranger ha augmentat en més de 100.000 persones l’últim any i frega els 2 milions, la qual cosa es tradueix en un de cada quatre catalans. La població va arribar a l’octubre a 8.099.460 habitants, un 1,12% més respecte a l’any passat.

Com ha passat a Lleida, en aquest cas l’increment també es deu a la població de nacionalitat estrangera, que supera per primera vegada els 1,5 milions d’habitants, amb un augment del 4,3% respecte a l’any passat.Per demarcacions, Girona és la que té un percentatge més elevat de població nascuda a l’estranger, amb un 26,9% del total; seguida de Barcelona, amb el 24,6%; Lleida, amb el 23,9%, i Tarragona, amb el 23,3%.Quant a les llars, les que més augmenten són les formades per una persona, amb 50.258 a l’octubre, la qual cosa representa el 28,3% del total de llars lleidatanes. Aquestes han augmentat un 5,6% en tres anys.

Sis mil llars noves en tres anys a les comarques lleidatanes

Segons les dades publicades ahir per l’INE corresponents a l’Estadística Contínua de Població, a 1 d’octubre de 2024 hi havia 177.354 llars a les comarques lleidatanes, 6.000 més respecte al mateix període del 2021. Les que més augmenten són les llars unipersonals, que ja representen el 28,3%, quan el 2021 eren el 27,8%. A la província, la mida mitjana de les llars és de 2,53 persones. Un total de 49.520 estan formades per dos persones; 35.382 per tres, i 42.194 tenen quatre membres o més. D’altra banda, en només un any Lleida ha guanyat fins a 1.200 noves llars.