Quants diners s'han de donar en un casament?

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’eterna pregunta sobre quants diners regalar en un casament té moltes respostes i depèn de la relació amb els nuvis i el tipus de celebració. Per orientar els convidats, la plataforma Bodas.net ha creat una calculadora que suggereix sumes ideals segons diferents factors. Aquestes recomanacions ajuden els convidats a equilibrar els seus obsequis amb les expectatives dels nuvis.

Quants diners s'han de donar segons la relació amb els nuvis

Per als qui tenen una relació més distant o no planegen assistir a l’esdeveniment, l’adequat és un obsequi de menys de 100 euros, prou per mostrar afecte sense excedir-se. En el cas d’amics o familiars llunyans, un regal d’entre 100 i 200 euros és comunament ben rebut.

Si el vincle és més proper, com el d’amics íntims, se suggereix una contribució d’entre 200 i 300 euros. Per la seua part, els germans, testimonis del casament o amics molt propers podrien aportar entre 300 i 500 euros, ja que la seua presència i relació solen ser més significatives.

Per a familiars propers o pares, que moltes vegades contribueixen a cobrir les despeses de l’esdeveniment, la xifra recomanada pot superar els 500 euros, especialment si han tingut un rol destacat en l’organització o els preparatius del casament.

La xifra mitjana a Espanya

Segons dades del Llibre imprescindible dels casaments, en col·laboració amb Google i Esade, el cost mitjana d’un casament a Espanya és de 21.056 euros, amb una mitjana de 117 convidats. Això situa la mitjana de regal en uns 150 euros per convidat per cobrir la despesa del cobert. Així, si la invitació és per a una parella, la suma adequada seria de 300 euros.

Opcions originals per regalar diners

Cada vegada més parelles opten per rebre diners en lloc de regals tradicionals. El 82% prefereix diners com a obsequi, i el 75% dels convidats recorre a aquest mètode, segons una enquesta recent en Bodas.net. Encara que l’entrega en efectiu continua sent la més comuna, s’estan popularitzant formes creatives per fer aquest regal especial, com cofres del tresor amb bitllets o globus amb diners al seu interior, la qual cosa fa el moment més memorable.

Cofre del tresor: Col·loquen els diners en bitllets i monedes dins d’un petit cofre, decorat amb detalls nàutics. En pots fins i tot agregar una “mapa del tresor” amb pistes perquè trobin el cofre, donant-li un toc d’aventura.

Ram de flors amb bitllets: Crea un ram de flors utilitzant bitllets en lloc de pètals. Doblega els bitllets en forma de flors i agrega’ls a un ram real o artificial. És una manera creativa d’obsequiar diners mentre mantens el simbolisme de les flors.

Globus amb diners: Introdueix bitllets en globus transparents i deixa que els nuvis els explotin per descobrir el seu regal. Pots utilitzar diversos globus petits o un gran ple de confeti per donar un efecte de celebració quan el rebentin.

Marc de fotos amb bitllets: Utilitza un marc de fotos i organitza els bitllets a l’interior com si fossin una obra d’art. Això no només és decoratiu, sinó que també fa que el regal sigui una espècie de "quadre" de bons desitjos.

Capsa dels 5 sentits: Prepara una capsa amb cinc seccions, cada una representant un dels sentits. Per al "sentit del tacte," pots col·locar els diners dins d’una bosseta de tela, mentre que els altres compartiments poden tenir regals simbòlics (com un dolç, una espelma aromàtica, etc.).

Puzle de diners: Converteix els bitllets en un trencaclosques o col·loca’ls en una capsa en la qual els nuvis hagin de resoldre una endevinalla o desbloquejar un pany per aconseguir el seu obsequi. Aquesta és una forma divertida que agrega alguna cosa d’intriga.

Arbre dels desitjos: Fes un “arbre” on els bitllets pengen com fulles. Pots afegir notes amb desitjos i consells per als nuvis i col·locar els diners en petites pinces de roba perquè el retirin fàcilment.